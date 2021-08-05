Боксер Альберт Батыргазиев стал олимпийским чемпионом

В стартовых двух раундах превосходство Батыргазиева не вызывало никаких вопросов. В первом же обмене ударами россиянин едва не нокаутировал оппонента, обрушив на того всю свою мощь.

Примерно в том же темпе Альберт действовал и дальше, допустив несколько осечек лишь в третьем раунде. Впрочем, это не помешало ему завоевать награду высшей пробы на дебютной Олимпиаде.

Добавим, что Батыргазиев принес российской сборной 15-ю золотую медаль Игр в Токио и первую в боксе.