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Идет  день олимпиады
05.08.2021 12:21
Рубрика: Власть

Путин поздравил боксера Батыргазиева с победой на Олимпиаде в Токио

Текст: Айсель Герейханова

Президент РФ Владимир Путин поздравил боксера Альберта Батыргазиева с победой на Олимпиаде в Токио.

Фото: Рамиль Ситдиков/ РИА Новости
Альберт Батыргазиев: К золоту Олимпиады я шел пять лет

"Поздравляю вас с золотым триумфом в Токио. Вы с честью выстояли в тяжелейшем финальном поединке, блестяще справились с поставленными задачами", - говорится в телеграмме.

Глава государства отметил, что звание олимпийского чемпиона, о котором мечтает каждый спортсмен, - заслуженная награда "за мастерство, трудолюбие и волю".

В четверг Батыргазиев победил американца Дюка Рэгана в олимпийском финале в весовой категории до 57 килограммов.

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