Путин поздравил боксера Батыргазиева с победой на Олимпиаде в Токио

Президент РФ Владимир Путин поздравил боксера Альберта Батыргазиева с победой на Олимпиаде в Токио.

"Поздравляю вас с золотым триумфом в Токио. Вы с честью выстояли в тяжелейшем финальном поединке, блестяще справились с поставленными задачами", - говорится в телеграмме.

Глава государства отметил, что звание олимпийского чемпиона, о котором мечтает каждый спортсмен, - заслуженная награда "за мастерство, трудолюбие и волю".

В четверг Батыргазиев победил американца Дюка Рэгана в олимпийском финале в весовой категории до 57 килограммов.