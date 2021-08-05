Определились чемпионы Игр в Токио в десятиборье и семиборье
На Играх в Токио определился победитель в десятиборье у мужчин. В этом виде легкой атлетики победу одержал канадец Дамиан Уорнер, набравший 9 018 очков. На Олимпиаде-2016 он был бронзовым призером.
Серебро досталось представителю Франции Кевину Майеру - 8 726 очков, третье место занял спортсмен из Австралии Эшли Молоуни - 8 649 очков.
Российский атлет Илья Шкуренев занял восьмое место.
Женщины соревновались в семиборье. Здесь не было равных Нафиссату Тиам из Бельгии. Она набрала 6 791 балл. У Анут Веттер из Нидерландов серебро - 6 689 очков. Бронза досталась ее соотечественнице Эмме Отсервегель - 6 590.
Сборная России завоевала пять медалей в 13-й день Олимпиады 17:49
В четверг россияне завоевали пять медалей на Олимпиаде: два золота, серебро и две бронзы. По итогам 13 дней Игр в Токио сборная России имеет в активе 16 золотых, 22 серебряные, 20 бронзовых наград и занимает пятое место в общем медальном зачете