Определились чемпионы Игр в Токио в десятиборье и семиборье

На Играх в Токио определился победитель в десятиборье у мужчин. В этом виде легкой атлетики победу одержал канадец Дамиан Уорнер, набравший 9 018 очков. На Олимпиаде-2016 он был бронзовым призером.

Серебро досталось представителю Франции Кевину Майеру - 8 726 очков, третье место занял спортсмен из Австралии Эшли Молоуни - 8 649 очков.

Российский атлет Илья Шкуренев занял восьмое место.

Женщины соревновались в семиборье. Здесь не было равных Нафиссату Тиам из Бельгии. Она набрала 6 791 балл. У Анут Веттер из Нидерландов серебро - 6 689 очков. Бронза досталась ее соотечественнице Эмме Отсервегель - 6 590.