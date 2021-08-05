Сидорова: Хочется плакать, потому что до золота не хватило совсем чуть-чуть

Российская прыгунья с шестом Анжелика Сидорова, завоевавшая серебро на Олимпиаде в Токио, рассказала о смешанных эмоциях после окончания соревнований.

- После того, как с первой попытки взяла 4,85 м, не было мыслей, что я уже выиграла. Скорее, наоборот, подумала, что вся борьба только начинается, - призналась Сидорова. - Я не видела прыжки американки, но точно знала, что она боец и просто так не сдастся.

Сидорова также рассказала, почему заплакала - от радости или разочарования.

- У меня такие смешанные эмоции, - сказала Анжелика. - С одной стороны, очень рада, что я выиграла медаль. Это первая Олимпиада и первая награда. С другой стороны - хочется плакать, потому что чуть-чуть не хватило до золота.