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03.08.2021 23:28
Рубрика: Спорт

Сколько заработают атлеты за медали Олимпиады-2020

Текст: Артур Нанян (Токио)
Российская газета - Федеральный выпуск № 174(8525)
Международный олимпийский комитет (МОК) не выплачивает призовые спортсменам, завоевавшим медали. Зато многие страны выплачивают своим атлетам вознаграждения за призовые места на Играх.
Дома героиню Игр в Токио Виталину Бацарашкину ждут щедрые награды. Фото: Пресс-служба министерства спорта Омской области Дома героиню Игр в Токио Виталину Бацарашкину ждут щедрые награды. Фото: Пресс-служба министерства спорта Омской области
Дома героиню Игр в Токио Виталину Бацарашкину ждут щедрые награды. Фото: Пресс-служба министерства спорта Омской области

Так, вчера появилась информация, согласно которой Словакия и Чехия финансово поощрят своих медалистов значительно лучше, чем США. Словаки получат 59 тысяч долларов за "золото", 47 тысяч - за "серебро", 35 тысяч - за "бронзу". Чешские спортсмены заработают больше своих соседей: 111 тысяч - за "золото", 84 тысячи - за второе место, 56 - за третье.

Фото: Владимир Песня/ РИА Новости
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По данным СМИ, Штаты оценили олимпийское "золото" в 38 тысяч долларов, "серебро" - в 26 тысяч, "бронзу" - в 18. Большая часть бонусов не облагается налогом, если только валовый доход спортсменов не превышает 1 миллиона долларов. При этом американские атлеты получают другие формы поддержки, в частности, медицинское страхование, помощь в оплате обучения в колледже. Для сравнения: призовые золотых медалистов из Сингапура почти в 20 раз больше, чем их коллег из США (737 тысяч). Однако эти деньги облагаются налогом, а часть из них направляется национальным спортивным ассоциациям для развития и покрытия расходов на последующую подготовку.

Как еще зарабатывают участники Олимпиады? Немногочисленная группа спортсменов может рассчитывать на многомиллионную поддержку или спонсорские контракты либо до старта Игр, либо после достижения успеха на соревнованиях. Хотя второе условие в некоторых случаях вовсе не обязательно. Например, звезда тенниса представительница Японии Наоми Осака, провалившаяся в Токио, заработала 65 миллионов долларов за 12 месяцев и была названа самой высокооплачиваемой спортсменкой в истории. А так японцы вручат призерам домашних Игр соответственно 45-18- 9 тысяч долларов.

Очень кстати

А вот двукратная чемпионка Игр, а также обладательница "серебра" в стрельбе Виталина Бацарашкина получит в Омске 7,5 миллиона рублей премиальных.

На торжественной церемонии встречи спортсменки глава региона Александр Бурков сообщил, что Виталина получит премию в размере 7,5 миллиона рублей. И еще 3,75 миллиона - ее тренер. Чемпионке также присвоят звание Почетного гражданина города Омска.

Светлана Сибина, Омск

Спорт Олимпийские игры