Поляк Томала стал олимпийским чемпионом в спортивной ходьбе на 50 км

Легкоатлет из Польши Давид Томала завоевал золото на Олимпиаде в Токио. Спортсмен стал лучшим в спортивной ходьбе на 50 километров. Всю дистанцию он преодолел за 3 часа 50 минут 8 секунд.

Вторым финишировал немец Джонатан Хильберт, отстав от лидера на 36 секунд. Бронза у канадца Эвана Данфи (+51 секунда). А вот француз Йоанн Дини, ранее установивший рекорд в ходьбе на 50 километров, сошел с дистанции из-за проблем с животом.

Представители России не принимали участия в этих соревнованиях.