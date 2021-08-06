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Идет  день олимпиады
06.08.2021 03:35
Рубрика: Спорт

Поляк Томала стал олимпийским чемпионом в спортивной ходьбе на 50 км

Фото: REUTERS Фото: REUTERS
Фото: REUTERS

Легкоатлет из Польши Давид Томала завоевал золото на Олимпиаде в Токио. Спортсмен стал лучшим в спортивной ходьбе на 50 километров. Всю дистанцию он преодолел за 3 часа 50 минут 8 секунд.

Фото: Григорий Сысоев/ РИА Новости
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Вторым финишировал немец Джонатан Хильберт, отстав от лидера на 36 секунд. Бронза у канадца Эвана Данфи (+51 секунда). А вот француз Йоанн Дини, ранее установивший рекорд в ходьбе на 50 километров, сошел с дистанции из-за проблем с животом.

Представители России не принимали участия в этих соревнованиях.

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