05.08.2021 12:05
Рубрика: Спорт
Россиянин Мизинов не финишировал в ходьбе на 20 км
В четверг проходят соревнования по спортивной ходьбе на 20 км среди мужчин. За медали Игр боролся российский легкоатлет Василий Мизинов.
Серебряный призер чемпионата мира 2019 года в итоге не смог добраться до финиша.
Россиянин получил три предупреждения за нарушение техники ходьбы и был вынужден отбыть двухминутный штраф в отведенной зоне. После четвертого предупреждения Мизинов был дисквалифицирован.
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