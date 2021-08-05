Россиянин Мизинов не финишировал в ходьбе на 20 км

В четверг проходят соревнования по спортивной ходьбе на 20 км среди мужчин. За медали Игр боролся российский легкоатлет Василий Мизинов.

Серебряный призер чемпионата мира 2019 года в итоге не смог добраться до финиша.

Россиянин получил три предупреждения за нарушение техники ходьбы и был вынужден отбыть двухминутный штраф в отведенной зоне. После четвертого предупреждения Мизинов был дисквалифицирован.