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Идет  день олимпиады
03.08.2021 21:39
Рубрика: Спорт

Россиянка Пустовойтова будет судить финальный матч Олимпиады в Токио

Россиянка Анастасия Пустовойтова будет судить финал олимпийского женского футбольного турнира.
Текст: Максим Домчев
Фото: Владимир Песня/ РИА Новости Фото: Владимир Песня/ РИА Новости
Фото: Владимир Песня/ РИА Новости

Об этом во вторник сообщил сайт Международной федерации футбола. Пустовойтова станет арбитром финала, в котором 6 августа встретятся сборные Швеции и Канады.

Фото: Laszlo Balogh / AFP
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В бригаду арбитров войдет и еще одна россиянка Екатерина Курочкина.

Пустовойтову называют лучшим арбитром в женском футболе. Ранее она судила финал женской Лиги чемпионов. Она также работала на поединках молодежного первенства России и играх ПФЛ. В РПЛ Пустовойтова была назначена резервным судьей на один из матчей.

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