Россиянка Пустовойтова будет судить финальный матч Олимпиады в Токио

Об этом во вторник сообщил сайт Международной федерации футбола. Пустовойтова станет арбитром финала, в котором 6 августа встретятся сборные Швеции и Канады.

В бригаду арбитров войдет и еще одна россиянка Екатерина Курочкина.

Пустовойтову называют лучшим арбитром в женском футболе. Ранее она судила финал женской Лиги чемпионов. Она также работала на поединках молодежного первенства России и играх ПФЛ. В РПЛ Пустовойтова была назначена резервным судьей на один из матчей.