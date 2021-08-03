03.08.2021 21:39
Рубрика: Спорт
Россиянка Пустовойтова будет судить финальный матч Олимпиады в Токио
Россиянка Анастасия Пустовойтова будет судить финал олимпийского женского футбольного турнира.
Фото: Владимир Песня/ РИА Новости
Об этом во вторник сообщил сайт Международной федерации футбола. Пустовойтова станет арбитром финала, в котором 6 августа встретятся сборные Швеции и Канады.
В бригаду арбитров войдет и еще одна россиянка Екатерина Курочкина.
Пустовойтову называют лучшим арбитром в женском футболе. Ранее она судила финал женской Лиги чемпионов. Она также работала на поединках молодежного первенства России и играх ПФЛ. В РПЛ Пустовойтова была назначена резервным судьей на один из матчей.
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