Арбитр Карасев рассказал, сколько платят судьям в РПЛ и еврокубках

Российский арбитр Сергей Карасев рассказал о зарплате судей в Российской премьер-лиге (РПЛ) и сравнил ее с той, которую получают рефери за работу в еврокубках.

По его словам, итоговая зарплата арбитров зависит от количества матчей, которые он обслужил. "Двадцать шесть тысяч рублей получаем ежемесячно, где-то три года назад пошла практика", - сказал Карасев Sport24.

При этом за работу на матче РПЛ в качестве главного судьи полагается 100 тысяч рублей, в ФНЛ - 35-40 тысяч после вычета налогов.

"На матчах УЕФА нет разницы: матчи национальных сборных, Лига Европы и Лига чемпионов - это одинаковая сумма, но она зависит от категории. В ФИФА все другое. Единственное, в УЕФА идет надбавка с 1/4 финала. Матч плей-офф Лиги чемпионов стоит где-то как четыре игры чемпионата России", - сказал он.

На нынешнем Евро Карасев успешно отработал на трех матчах - двух в группе и одном в 1/8 финала плей-офф.