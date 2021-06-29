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29.06.2021 12:47
Рубрика: Спорт

Арбитр Карасев рассказал, сколько платят судьям в РПЛ и еврокубках

Текст: Максим Домчев
Фото: Laszlo Balogh / AFP Фото: Laszlo Balogh / AFP
Фото: Laszlo Balogh / AFP

Российский арбитр Сергей Карасев рассказал о зарплате судей в Российской премьер-лиге (РПЛ) и сравнил ее с той, которую получают рефери за работу в еврокубках.

Фото: Matteo Ciambelli/DeFodi Images via Getty Images
Отмененный гол и две желтых: как Карасев отсудил свой первый матч на Евро

По его словам, итоговая зарплата арбитров зависит от количества матчей, которые он обслужил. "Двадцать шесть тысяч рублей получаем ежемесячно, где-то три года назад пошла практика", - сказал Карасев Sport24.

При этом за работу на матче РПЛ в качестве главного судьи полагается 100 тысяч рублей, в ФНЛ - 35-40 тысяч после вычета налогов.

"На матчах УЕФА нет разницы: матчи национальных сборных, Лига Европы и Лига чемпионов - это одинаковая сумма, но она зависит от категории. В ФИФА все другое. Единственное, в УЕФА идет надбавка с 1/4 финала. Матч плей-офф Лиги чемпионов стоит где-то как четыре игры чемпионата России", - сказал он.

На нынешнем Евро Карасев успешно отработал на трех матчах - двух в группе и одном в 1/8 финала плей-офф.

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