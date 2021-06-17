Отмененный гол и две желтых: как Карасев отсудил свой первый матч на Евро

Это точно была не самая сложная игра в карьере нашего рефери, но даже в таком матче для судьи важно не дать игрокам усомниться в своей компетенции. У Карасева это получилось.

Активно вмешаться в ход встречи Сергею пришлось на 19-й минуте, когда защитник итальянцев Джорджо Кьеллини выцарапал мяч в чужой штрафной и неотразимо пробил по воротам. Как оказалось, в борьбе Кьеллини подыграл себе рукой: об этом Карасеву подсказали судьи, работавшие на системе видеопомощи (ВАР). После консультации с ними российский рефери взятие ворот отменил.

В дальнейшем игра не носила агрессивный характер. Два реально грубых фола были на совести швейцарцев, и в каждом случае провинившийся получил по желтой карточке. На 49-й минуте "горчичника" удостоился Марио Гавранович, врезавшийся в Леонардо Бонуччи, а на 78-й предупреждение получил Брил Эмболо, откровенно ударивший по ноге Николо Бареллу.

Разбираться в каких-то действительно сложных ситуациях Карасеву не пришлось, но повторимся: рефери, как голкипер, воротам которого мало угрожают, должен сохранять концентрацию и вовремя включаться в эпизод. У Сергея это точно получилось. Надеемся, матч итальянцев со швейцарцами не останется единственным в послужном списке россиянина на нынешнем чемпионате Европы.