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17.06.2021 00:20
Рубрика: Спорт

Отмененный гол и две желтых: как Карасев отсудил свой первый матч на Евро

Российский арбитр Сергей Карасев отработал свой первый матч на чемпионате Европы-2020, в котором сборная Италии разгромила швейцарцев со счетом 3:0.
Текст: Илья Соболев

Это точно была не самая сложная игра в карьере нашего рефери, но даже в таком матче для судьи важно не дать игрокам усомниться в своей компетенции. У Карасева это получилось.

Фото: Getty Images
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Активно вмешаться в ход встречи Сергею пришлось на 19-й минуте, когда защитник итальянцев Джорджо Кьеллини выцарапал мяч в чужой штрафной и неотразимо пробил по воротам. Как оказалось, в борьбе Кьеллини подыграл себе рукой: об этом Карасеву подсказали судьи, работавшие на системе видеопомощи (ВАР). После консультации с ними российский рефери взятие ворот отменил.

В дальнейшем игра не носила агрессивный характер. Два реально грубых фола были на совести швейцарцев, и в каждом случае провинившийся получил по желтой карточке. На 49-й минуте "горчичника" удостоился Марио Гавранович, врезавшийся в Леонардо Бонуччи, а на 78-й предупреждение получил Брил Эмболо, откровенно ударивший по ноге Николо Бареллу.

Разбираться в каких-то действительно сложных ситуациях Карасеву не пришлось, но повторимся: рефери, как голкипер, воротам которого мало угрожают, должен сохранять концентрацию и вовремя включаться в эпизод. У Сергея это точно получилось. Надеемся, матч итальянцев со швейцарцами не останется единственным в послужном списке россиянина на нынешнем чемпионате Европы.

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