Российские байдарочницы вышли в четвертьфинал Олимпийских игр

На соревнованиях в Токио российские байдарочницы Наталья Подольская, Анастасия Долгова, Кира Степанова и Светлана Черниговская заняли шестое место во втором предварительном заезде. Дистанцию в 500 метров они преодолели с результатом 1 минута 39,166 секунды. Российские спортсменки теперь выступят в четвертьфинале.

РИА Новости напоминает, что напрямую в полуфинал выходят по два лучших экипажа из каждого квалификационного заезда, остальные попадают в четвертьфинал.

Тем временем байдарочники Артем Кузахметов, Александр Сергеев, Роман Аношкин и Максим Спесивцев заняли четвертое место в предварительном заезде на 500 метров. Российский экипаж показал время 1 минута 30,763 секунды и тоже выступит в четвертьфинале Игр.