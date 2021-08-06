Российские байдарочницы вышли в четвертьфинал Олимпийских игр
На соревнованиях в Токио российские байдарочницы Наталья Подольская, Анастасия Долгова, Кира Степанова и Светлана Черниговская заняли шестое место во втором предварительном заезде. Дистанцию в 500 метров они преодолели с результатом 1 минута 39,166 секунды. Российские спортсменки теперь выступят в четвертьфинале.
РИА Новости напоминает, что напрямую в полуфинал выходят по два лучших экипажа из каждого квалификационного заезда, остальные попадают в четвертьфинал.
Тем временем байдарочники Артем Кузахметов, Александр Сергеев, Роман Аношкин и Максим Спесивцев заняли четвертое место в предварительном заезде на 500 метров. Российский экипаж показал время 1 минута 30,763 секунды и тоже выступит в четвертьфинале Игр.
Сборная России завоевала пять медалей в 13-й день Олимпиады 05.08.2021
В четверг россияне завоевали пять медалей на Олимпиаде: два золота, серебро и две бронзы. По итогам 13 дней Игр в Токио сборная России имеет в активе 16 золотых, 22 серебряные, 20 бронзовых наград и занимает пятое место в общем медальном зачете