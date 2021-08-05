Австралийцы выиграли золото ОИ-2020 в байдарках-двойках на 1000 м

Байдарочники из Австралии Жан ван дер Вестхейзен и Томас Грин стали первыми в соревнованиях двоек на дистанции 1000 метров на Олимпийских играх в Токио. Их время в финале - 3 минуты 15,280 секунды.

Серебряные медали у представителей Германии Макса Хоффа и Якоба Шопфа (+0,304). Бронзовыми призерами стали чехи Йозеф Досталь и Радек Слоуф (+0,826).

Россияне Максим Спесивцев и Роман Аношкин стали первыми в финале В.