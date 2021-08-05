Австралийцы выиграли золото ОИ-2020 в байдарках-двойках на 1000 м
Байдарочники из Австралии Жан ван дер Вестхейзен и Томас Грин стали первыми в соревнованиях двоек на дистанции 1000 метров на Олимпийских играх в Токио. Их время в финале - 3 минуты 15,280 секунды.
Серебряные медали у представителей Германии Макса Хоффа и Якоба Шопфа (+0,304). Бронзовыми призерами стали чехи Йозеф Досталь и Радек Слоуф (+0,826).
Россияне Максим Спесивцев и Роман Аношкин стали первыми в финале В.
Российские гандболистки уверенно обыграли Черногорию и вышли в полуфинал 04.08.2021
Женская сборная России по гандболу победила со счетом 32:26 Черногорию в четвертьфинале ОИ-2020. "Мне очень понравился настрой команды. Все были заряжены, быстро реагировали на изменения в игре", - поделилась Анна Вяхирева, забившая восемь мячей
Россиянин Заур Угуев вышел в финал олимпийского турнира 04.08.2021
Россиянин Заур Угуев пробился в финал Олимпиады в соревнованиях по вольной борьбе в весовой категории до 57 кг. В полуфинале он победил иранца Резу Атринагарчи со счетом 8:3. За медаль высшей пробы Заур поборется с представителем Индии Кумаром Рави