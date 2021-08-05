Австралийский скейтбордист Палмер выиграл золото Олимпиады в Токио

Олимпийским чемпионом в скейтбординге в дисциплине "парк" среди мужчин стал австралиец Киган Палмер.

В финале соревнований 18-летний спортсмен одержал убедительную победу над конкурентами. Его выступление судьи оценили в 95,83 балла.

Борьба за второе и третье место шла более упорно. Бразилец Педро Баррос сумел набрать 86,14 балла и опередить ставшего третьим американца Кори Джуно -84,13.

Скейтбординг дебютирует в программе Олимпийских игр в Токио.