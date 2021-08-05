Австралийский скейтбордист Палмер выиграл золото Олимпиады в Токио
Олимпийским чемпионом в скейтбординге в дисциплине "парк" среди мужчин стал австралиец Киган Палмер.
В финале соревнований 18-летний спортсмен одержал убедительную победу над конкурентами. Его выступление судьи оценили в 95,83 балла.
Борьба за второе и третье место шла более упорно. Бразилец Педро Баррос сумел набрать 86,14 балла и опередить ставшего третьим американца Кори Джуно -84,13.
Скейтбординг дебютирует в программе Олимпийских игр в Токио.
Российские гандболистки уверенно обыграли Черногорию и вышли в полуфинал 04.08.2021
Женская сборная России по гандболу победила со счетом 32:26 Черногорию в четвертьфинале ОИ-2020. "Мне очень понравился настрой команды. Все были заряжены, быстро реагировали на изменения в игре", - поделилась Анна Вяхирева, забившая восемь мячей
Россиянин Заур Угуев вышел в финал олимпийского турнира 04.08.2021
Россиянин Заур Угуев пробился в финал Олимпиады в соревнованиях по вольной борьбе в весовой категории до 57 кг. В полуфинале он победил иранца Резу Атринагарчи со счетом 8:3. За медаль высшей пробы Заур поборется с представителем Индии Кумаром Рави