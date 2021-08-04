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Идет  день олимпиады
04.08.2021 22:50
Рубрика: Спорт

Скейтбординг дебютировал на Олимпиаде и сразу обновил возрастные рекорды

Когда заходишь в зону для общения со скейтбордистами, первая мысль, которая приходит в голову: "А что, детям сюда можно?" Можно, если они олимпийские спортсмены. Первой олимпийской чемпионке по скейтборду в дисциплине "парк" японке Сакуре Йосозуме 19 лет, и на фоне двух других призеров она уже совсем взрослая. Еще одной представительнице Японии Коконе Хираки, взявшей "серебро", - 12, а британке Скай Браун, выигравшей "бронзу", в июле исполнилось 13. Обе обновили рекорды самых молодых медалистов для своих стран.
Текст: Илья Соболев (Токио)
Российская газета - Федеральный выпуск № 176(8527)
Год назад Скай Браун получила тяжелейшие травмы, а теперь взяла "бронзу"... Фото: EPA Год назад Скай Браун получила тяжелейшие травмы, а теперь взяла "бронзу"... Фото: EPA
Год назад Скай Браун получила тяжелейшие травмы, а теперь взяла "бронзу"... Фото: EPA

Скейтборд дебютировал на Олимпийских играх еще неделю назад в дисциплине "стрит". Это когда скейтеры выполняют трюки на всяких перилах, бордюрах и других элементах городского ландшафта. "Парк" - более зрелищен и проходит на специальных площадках с рампами и трамплинами: тут тоже трюки, но на более высоких скоростях и высоте. "Эти трюки может выполнять любой", - смеется одна из девчонок, вышедших пообщаться с журналистами. "Мы внезапно узнали, что мы - олимпийские спортсмены", - вторит ей другая.

Фото: AP
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И правда, полное ощущение, что для этих юных атлетов Олимпиада - очередная тусовка, просто размахом побольше обычного. На церемонии представления они по-девчачьи кривляются. Американка Брайс Уитштайн играет на укулеле (нечто вроде гитары-семиструнки). Во время выступлений они визжат и подбадривают одна другую, а потом падают друг к другу в объятья. Президент Международного олимпийского комитета для них - незнакомый дядя. Перед награждением Томас Бах поговорил со всеми тремя медалистками, и я спросил об этом, как мне казалось, важном событии Скай Браун.

- Скай, что тебе сказал Томас Бах?

- Простите, кто?

- Томас Бах.

- Извините, я не знаю, о ком вы говорите.

Даже к травмам они относятся по-детски беспечно. Сейчас об истории Скай Браун знают многие. Год назад, исполняя трюк, она упала на бетон с высоты 4,5 метра. Страшный диагноз - переломы черепа, сломанная рука и пальцы, ушибы сердца и легких. Родители молились, чтобы их дочь просто выжила. А она уже через четыре дня сидела на своей кровати, уткнувшись в "ТикТок", и, конечно, думала о возвращении на скейт. Переубедить Скай завязать с опасным спортом родителям не удалось. В токийском финале, к слову, Браун показала характер, вырвав медаль в последней попытке, когда остальные девочки, изможденные жарой, одна за другой, срывали свои выступления.

Для юных скейтбордисток Олимпиада - все равно, что большая тусовка. А президент МОК Томас Бах - незнакомый дядя

Среди тех, кто осознает реальную важность момента, - южноафриканская спортсменка Мелисса Уильямс. В свои 36 лет она - самая возрастная участница соревнований по скейтбордингу. Хотя сама чувствует себя на 21 год. В квалификации Мелисса показала худший результат, но уже то, что она приехала в Токио, для нее - победа. О том, как это было и почему так важен дебют скейтбординга на Олимпиаде, Мелисса рассказала "РГ".

Мелисса, каково вам соревноваться с девчонками, которые в два или даже в три раза вас моложе?
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Мелисса Уильямс: Это классно. Здорово, что скейтбордингом занимаются так много молодых девочек и делают это так хорошо. Когда я только начинала кататься на скейте, девушек-скейтбордисток не было. Поэтому я просто счастлива быть здесь.

Когда вы поняли, что можете поехать на Олимпиаду?

Мелисса Уильямс: Три года назад начались разговоры. Было очень трудно квалифицироваться сюда из ЮАР, потому что у нас даже нет своей федерации скейтбординга. Я долгое время не имела понятия, будет ли у меня вообще возможность пройти олимпийский отбор. В итоге, помогла наша федерация роллер-спорта, которая официально попросила Международную федерацию скейтбординга допустить меня к квалификации. Я даже мечтать не могла, что окажусь здесь. Мой мозг до сих пор отказывается в это верить.

Мечта исполнена, что дальше?

Мелисса Уильямс: Скейтбординг хорош тем, что здесь нет потолка, всегда есть возможность для нового трюка. Конечно, в спортивном смысле Олимпиада - это вершина, но я уже представляю, как приеду домой, буду разучивать новые элементы, общаться с друзьями, снимать видео. Скейтбординг - это огромная культура.

Согласны, что раньше скейтбординг имел репутацию исключительно занятия для мужчин?

Фото: gettyimages
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Мелисса Уильямс: Думаю, дело в том, что мир в целом ориентирован на мужчин. Когда я только начинала кататься на скейтборде, это считалось занятием для парней, но точно не для девушек. Я очень рада, что положение вещей изменилось. Мне негде было тренироваться, не было соревнований. Люди надо мной подшучивали. Родители все время говорили, что надо заняться чем-нибудь другим. Я встала на скейт в 13 лет и только три года назад, когда мне было уже 33, в ЮАР прошло первое соревнование по скейтбордингу для девушек. Раньше родители могли сказать дочери: нет-нет-нет, скейтбординг это только для твоего брата. А теперь все видят по телевизору, что этим могут заниматься и женщины, даже маленькие девочки.

Дебют скейтбординга на Олимпиаде способен изменить отношение к этому виду спорта? До сих пор силен стереотип о том, что это занятие для маргиналов...

Мелисса Уильямс: Я верю, что в каждом районе должно быть хотя бы небольшое пространство для скейтбординга. Речь необязательно о большом скейт-парке. Просто у детей должно быть место, куда они могут пойти, быть самими собой, самовыражаться. В моем Кейптауне люди продают наркотики, и их никто не прогоняет. А скейтеров прогоняют. Хотя, когда скейтеры выполняют свои трюки, на них приходят посмотреть люди. Создается некое общественное пространство. И в этом нет никакой угрозы обществу. Могу по себе сказать, в моей жизни произошло много чего хорошего именно благодаря скейтбордингу. И это то, что может сработать в бедных районах. Тебе не нужно собирать команду, платить кому-то зарплату. Ты просто берешь свой борд и идешь кататься. И это может изменить твою жизнь.

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