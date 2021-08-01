Евгений Рылов и его тренер - о качествах, необходимых чемпиону

Рылов очень любит кошек. Дома у него живут целых пять котов: Мейн (на фото с Евгением), Маляська, Милка, Рыжик и Тьма. Фото: evgesh.rylov2396 / instagram.com

- Два "золота" - это то, к чему стремились. Побед у нас не было 25 лет. Так что прогресс налицо, - подчеркнул Владимир Валерьевич. - Обидно, что заняли много четвертых мест, хотя, с другой стороны, это говорит о потенциале. Пока мы его не реализовали до конца. Но работа продолжается.

За Олимпиаду Сальников поставил всей команде твердую четверку, отдельно отметив Евгения Рылова за две победы на дистанциях 100 и 200 м на спине. А Женя самокритичен: чемпиону не дает покоя мысль о мировом рекорде.

- На тренировках же к этому рекорду все идет. На соревнованиях не получается. Тут накладывается дополнительные обстоятельства. Видимо, старты на 200 м вольным стилем в эстафете сказались (наша четверка взяла серебро". - "РГ"), - сказал Рылов. - Американец Аарон Пирсол проплыл 1.51,92 в 2009 году на чемпионате мира в Риме в эпоху гидрокостюмов. Относительно гидрокостюмов время у меня хорошее. Но это обычное рабочее пиковое время, которое я показываю с 2017 года. Сейчас улучшаю только сотню. Дальше буду думать: уйти полностью на 200 м либо полностью на спринт. Плавать и то и то организм уже не позволит. Хорошо, что все-таки смог сделать золотой дубль сейчас.

"Ну вот, ты же лучший пловец в мире", - пытались вывести на положительные эмоции Рылова журналисты. "Нет, пока лучший в мире Пирсол", - стоял на своем максималист Женя.

Какие качества помогли Рылову оказаться на высшей ступеньке пьедестала в Токио, корреспондент "РГ" выяснил у его тренера Андрея Шишина.

О главных качествах Рылова

Трудолюбие и реализация. Без труда точно ничего не получилось бы. Но одно дело подготовиться, а другое - собраться и выступить. Можно сбиться в элементах, можно в психологии. У Жени отлично работает фактор реализации. То, что в него вложили, он обязательно переведет в результат. На этих качествах он двигается вперед.

О переломном моменте в карьере

Травма плеча была очень серьезной. После Олимпиады в Рио, когда Женя стал третьим на 200 м, хотя приехал номером один, он захотел для большего стимула закрывать больше дистанций, работать и на 100, и на 200 м. Если мы говорим о сотне, то тут идет более мощное, сильное давление на воду, нужна более мощная рука. А у него плечо не держало, болело. Поэтому у нас не только закрывалась возможность развития с сотней, но и на 200 м Жене было очень некомфортно. Это вопрос нам помог решить глава Высшего наблюдательного совета ВФП Денис Мантуров. Он сам был вовлечен в процесс, поддерживал словом и делом - финансово. В Германии обратились к хорошему специалисту. В России ни за какие деньги проблему без операции было не решить. Даже если убрать боль, пловец может не вернуться на свой уровень. Элитные спортсмены обладают талантом чувствовать воду. Поэтому риск операции был очень высок. Но, слава богу, тему закрыли.

О тренировке с Поповым

Мы знакомы с Сашей. Проводили совместные мастер-классы. Помню, был очень эмоциональный момент. Когда Женя был совсем маленьким, я вел тренировку, а Попов и мои сильнейшие спортсмены находились в воде. Для них это был серьезный стимул.

О погоне за рекордом

У спортсмена, безусловно, должна быть цель, хотя, бывает, кто-то и перебарщивает. У Жени вообще все сложно, потому что он ставит несколько задач. Он хочет двигать две дистанции, поднимать спринт, поднимать мышечную массу и при этом забрать самый сложный рекорд на 200 м на спине. Немножечко сам себе противоречит. Чтобы приплыть 200 м так быстро, как он мечтает, придется жертвовать сотней. Но он ей не хочет жертвовать. Все очень погранично. Но мы работаем и двигаемся потихоньку вперед.

О тандеме спортсмен - тренер

После победы Жени ощущал счастье, потому что сделал все правильно, не подвел спортсмена, а он не подвел меня. Мы прошли этот путь вместе, честно, никто не ошибся, никто не оступился.

Но это не только радость за страну. Это что-то глубже. Я с Женей провожу больше времени, чем с семьей, с тремя детьми. И самое главное, я вижу, с какой самоотдачей он работает. Он реально заслужил эти победы.