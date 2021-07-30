Пловец Рылов: Хорошо, что сделал золотой дубль
Женя, на сотне был европейский рекорд, на 200 - олимпийский. Ты снова недоволен?
Евгений Рылов: Вкратце так. Но, наверное, выпендриваться и говорить, что мог лучше, излишне. Хотел лучше. Но вот мог или нет, другой вопрос. Видимо, старты на 200 метров вольным стилем в эстафете сказались. Два раза пришлось полностью выкладываться. На последние 50 метров на двухсотметровке на спине меня не хватило. 150 метров шел в зоне комфорта, после поворота вырубило очень резко.
Может, ты слишком зациклен на мировом рекорде. А если отпустить эту мысль, все придет само собой?
Евгений Рылов: Да, рекорд мира очень хочется побить. И ведь на тренировках к этому рекорду все идет. Но на соревнованиях не получается. Так как накладывается дополнительные обстоятельства.
Но ты же лучший в мире. Это должно радовать…
Евгений Рылов: Пока лучший в мире Аарон Пирсол. Мировой рекордсмен. Но он проплыл 1.51,92 в 2009 году на чемпионате мира в Риме в эпоху гидрокостюмов. Относительно гидрокостюмов время у меня хорошее. Но это обычное, рабочее, пиковое время, которое я показываю с 2017 года. Сейчас улучшаю только сотню. Хорошо, что все-таки смог сделать золотой дубль сейчас. Дальше буду думать: уйти полностью на 200 метров, либо полностью на спринт. Плавать и то, и то организм уже не позволит. Доходило то до того, что просто не знал, что делать: надо плыть спринт, но нельзя ломать технику на 200 метрах. И наоборот. Тренеру тяжело работать. У меня постоянные мышечные перестроения. Спасибо большое массажисту и врачу. Здесь бы без них не справился. Не смог бы переключиться.
Когда произнес "уйти", сразу вспомнились слова Антона Чупкова о скором завершении карьеры. Тебя мы увидим на Олимпиаде в Париже?
Евгений Рылов: Пока не хочу завершать карьеру. Есть перспективы плавать и на больших турнирах, и, например, в лиге ISL, где есть что-то от шоу. Это другой формат, другие ощущения.
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