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Идет  день олимпиады
30.07.2021 05:01
Рубрика: Спорт

Евгений Рылов выиграл второе олимпийское "золото"

Российский пловец Евгений Рылов одержал победу на дистанции 200 метров на спине на Олимпийских играх в Токио.
Текст: Анна Козина (Токио)
Фото: REUTERS Фото: REUTERS
Фото: REUTERS
Фото: Reuters
Рылов - наш первый олимпийский чемпион в плавании за 25 лет

Рылов финишировал с результатом 1.53,27, установив новый олимпийский рекорд. Второе место занял американец Райан Мерфи (1.54,15), тройку призеров замкнул британец Люк Гринбэнк (1.54,72).

Напомним, что это второе "золото" Рылова в Токио. Ранее он выиграл сотню на спине с рекордом Европы. Кроме того, плыл в составе серебряной эстафеты 4х200 кролем.

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