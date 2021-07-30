Евгений Рылов выиграл второе олимпийское "золото"

Рылов финишировал с результатом 1.53,27, установив новый олимпийский рекорд. Второе место занял американец Райан Мерфи (1.54,15), тройку призеров замкнул британец Люк Гринбэнк (1.54,72).

Напомним, что это второе "золото" Рылова в Токио. Ранее он выиграл сотню на спине с рекордом Европы. Кроме того, плыл в составе серебряной эстафеты 4х200 кролем.