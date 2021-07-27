Рылов - наш первый олимпийский чемпион в плавании за 25 лет

На Играх в Токио Евгений Рылов победил на дистанции 100 метров на спине с рекордом Европы - 51,98 секунды! Фото: Reuters

В Токио на дистанции 100 метров на спине Евгений Рылов выиграл у Климента Колесникова 0,02 секунды. Третьим финишировал американец Райан Мерфи.

После церемонии награждения Рылов рассказал корреспонденту "РГ", чем эта победа запомнились лично ему.

Евгений, круто, что на пьедестале сразу два россиянина?

Евгений Рылов: Однозначно. Раньше американцы никогда не проигрывали спину. А тут мы вдвоем забираем два первых места.

Судьбу награды решило касание. Если бы проиграли, это была бы трагедия?

Евгений Рылов: Не знаю, как бы отреагировал. Важно не то, как могло бы случиться, а то, как все закончилось. Но по ходу соревнований - в полуфинале, в предварительных - действительно не все складывалось гладко. Так что плыл даже не на пределе возможностей, а буквально за пределами. Показал, наверное, наилучшее для себя время на данный момент.

Такое соперничество вам обоим на пользу?

Евгений Рылов: Оно заставляет тебя выходить из зоны комфорта, выкладываться на сто процентов. Клим может взять скоростью, значит, мне нужно прибавлять в старте, в выходе. Пришлось помозговать с тренером. Скорость же я не могу сверхвысокую набирать, мне еще 200 м на спине плыть. А это совсем другая работа. Я и так начал стометровку непривычно быстро для себя, поэтому немного не хватило на концовку. Хотя тренер считает, дело в том, что я перенервничал и мог проплыть лучше. Хорошо, что у меня будет шанс исправиться в комбинированной эстафете. С другой стороны, я уже здорово реализовался. Поэтому забыли про сотню, идем на двести.

Сложно забыть. В плавании 25 лет ждали олимпийской победы. Чувствуете себя особенным человеком?

Евгений Рылов: Честно, наверное, нет. У меня же цель была не исправить положение вещей, а доказать, что я лучше всех в мире.

Последнюю победу на Играх в Атланте одержал Александр Попов. Приятно, что теперь будут проводить такие параллели?

Евгений Рылов: До тех пор пока я лично не познакомился с ним, как-то не зацикливался на существовании олимпийских чемпионов, не следил, что происходит в мире плавания. У меня свой мирок. Я был сосредоточен на тренировках и результатах, которые изо всех сил стремился улучшить. Начал больше знакомиться, общаться, когда пошла подготовка к взрослому чемпионату России. Про Попова могу сказать, что он не просто целеустремленный, хладнокровный и решительный спортсмен, но очень приятный в общении человек - честный, открытый, прямолинейный.

Критику в свой адрес от него слышали?

Евгений Рылов: Он как-то сказал, что я слишком много говорю, рассуждаю. А надо больше думать. Я это запомнил и теперь даже во время интервью могу взять паузу, чтобы четко сформулировать мысль.

Сейчас-то вы уже следите за тем, что происходит вокруг?

Евгений Рылов: Естественно. Каждый заплыв конкурентов не смотрю, но информация всегда появляется. Ты ее обрабатываешь, анализируешь. Главное все же - работа над собой. Нужно разбирать свою дистанцию, смотреть, как плыть быстрее. Хотя порой можно чему-то полезному научиться у соперников. Я, например, изучал, как делает старт Райан Мерфи. И теперь он у меня получается одним из лучших в мире. Для скорости на сотне это очень важно. Это преимущество.

Женя, для вас это вторая Олимпиада. В этом тоже есть свои плюсы?

Евгений Рылов: Ничего не поменялось. Кроме того, что стало чуть проще морально. Все остальное точно так же.

Только зрителей на трибунах не хватает...

Евгений Рылов: Согласен. Я люблю, когда собирается полный зал. Кто-то от этого зажимается, а у меня получается эмоционально заряжаться от болельщиков. Я человек общительный и верю в обмен энергией. На Олимпиаде она положительная. Нужно этим пользоваться.

Ваш отец Михаил Рылов - футболист. Могли пойти по его стопам?

Евгений Рылов: Мог, но командные виды спорта я ненавидел из-за того, что там есть люди, которые не выкладываются по полной программе, как я. Ведь я максималист и на тренировках, и на соревнованиях.

Значит, рекорда Европы вам должно быть мало?

Евгений Рылов: Да, рекорд мира еще не побит, но это можно будет исправить. У меня еще заплыв на 200 м на спине.

Другая сторона медали

Юлия Ефимова, которая была главной надеждой нашей сборной на медали на всех крупных турнирах на протяжении нескольких олимпийских циклов, в Токио приехала совсем не в форме. Трехкратная медалистка Игр 2012 и 2016 годов, шестикратная чемпионка мира, семикратная чемпионка Европы проводит свою худшую Олимпиаду.

Она отобралась только на одну личную дистанцию - 100 м брассом и не доплыла в этом финале до пьедестала. Чемпионка Рио американка Лилли Кинг, кстати, тоже титул не защитила, но хотя бы стала третьей (1.05,54). Победу одержала еще одна спортсменка из сборной США Лидия Якоби (1.04,95). Второе место заняла южноафриканка Татьяна Шенмейкер (1.05,22). Россиянка Евгения Чикунова показала четвертый результат (1.05,90), Ефимова - только пятый (1.06,02).

- Конечно, время совершенно не то, что я ожидала и планировала. Не знаю, может быть, сказался ковид, но работа была сделана очень хорошая и с Дэвидом Сало, и с папой, с которым мы занимались техникой. Немножко не понимаю, что произошло. Первые соревнования, когда я настолько плохо плыву, - отметила Юля в разговоре журналистам. - Теперь меня если только в эстафету поставят. Непривычно было плыть одну дистанцию. Раньше если на одной что-то не доработала, есть вторая и на 200 м есть время подумать, поработать.

В то же время Ефимова призналась, что не может с уверенностью сказать, что существенно бы прибавила на своей коронной дистанции: "После результатов на сотне не знаю, как было бы на 200 метрах, наверное, немного лучше. Более уверенно я ее плыву, когда я готова. Но не думаю, что там были бы какие-то блестящие секунды. Так получилось, что я совершенно не в форме на этой Олимпиаде".

Авторитетно

Владимир Сальников, четырехкратный олимпийский чемпион, президент Всероссийской федерации плавания:

- Поздравления ребятам - Жене и Клименту, а также их тренерам Андрею Шишину и Дмитрию Лазареву. Это большой подарок всем любителям плавания, которые верили в победы наших спортсменов, верили, что они могут показать результат. Эта золотая медаль для всех нас очень ценна. Уверен, она вдохновит сборную в оставшиеся дни. Думаю, что ребята почувствуют себя на гребне волны и смогут продемонстрировать хорошие скорости. Тогда у нас будут еще медали. Но сейчас надо погасить эмоции тренировкой в бассейне. И спортсменам, и мне. Переживать и болеть на трибуне иногда сложнее, чем самому взять и проплыть. Так что пойду в бассейн и проплыву километр - не меньше. Надо возвращаться в спокойное, рабочее состояние. Впереди важные старты, Олимпиада продолжается.