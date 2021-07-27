Матыцин: Российские тхэквондисты вписали свое имя в историю Олимпиад
Российские тхэквондисты вписали свое имя в историю Олимпийских игр, заявил министр спорта РФ Олег Матыцин.
Россияне завоевали четыре медали в тхэквондо из восьми, которые разыгрывались на Олимпиаде в Токио. На их счету два золота, по одному серебру и бронзе. Титул олимпийских чемпионов завоевали Максим Храмцов и Владислав Ларин.
"Для участия в Играх в Токио были заявлены четверо россиян, и каждый из них выиграл олимпийскую медаль. Они вписали свои имена в олимпийскую историю. Благодаря им тысячи людей по всей России узнали и полюбили тхэквондо, столь удачное выступление команды на Олимпиаде - огромный шаг для развития тхэквондо в нашей стране", - приводит ТАСС слова Матыцина.
Глава Минспорта также выразил благодарность тренерам и Союзу тхэквондо России за хорошую подготовку спортсменов к соревнованиям.
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