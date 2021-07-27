У олимпийского чемпиона по тхэквондо Храмцова подозрение на перелом руки

Первый в истории России олимпийский чемпион по тхэквондо Максим Храмцов прошел медицинское обследование. У него подозрение на перелом руки.

В понедельник Храмцов завоевал золото в весовой категории до 80 кг. Как оказалось, еще в стартовом поединке турнира он повредил руку. На следующий день врач-ортопед сборной России Максим Велично поставил предварительный диагноз - подозрение на внутрисуставной перелом на уровне II запястно-пястного сустава правой кисти, сообщает служба информации ОКР.

Точный диагноз будет поставлен в ходе дополнительного обследования, но известно, что дальнейшей карьере спортсмена ничего не угрожает.