У олимпийского чемпиона по тхэквондо Храмцова подозрение на перелом руки
Первый в истории России олимпийский чемпион по тхэквондо Максим Храмцов прошел медицинское обследование. У него подозрение на перелом руки.
В понедельник Храмцов завоевал золото в весовой категории до 80 кг. Как оказалось, еще в стартовом поединке турнира он повредил руку. На следующий день врач-ортопед сборной России Максим Велично поставил предварительный диагноз - подозрение на внутрисуставной перелом на уровне II запястно-пястного сустава правой кисти, сообщает служба информации ОКР.
Точный диагноз будет поставлен в ходе дополнительного обследования, но известно, что дальнейшей карьере спортсмена ничего не угрожает.
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