27.07.2021 12:04
Рубрика: Спорт
Женская сборная РФ по баскетболу 3х3 вышла в полуфинал Олимпиады
Женская сборная по баскетболу 3х3 гарантировала себе место в полуфинале Олимпийских игр в Токио.
Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости
Во вторник россиянки в заключительном матче группового турнира встречались с командой Италии. Сборная России показала отличную игру и добилась победы со счетом 17:9.
На групповом турнире команда смогла занять второе место, тем самым получив прямую путевку в полуфинал соревнований.
Соперник россиянок определится сегодня в 1/4 финала между сборными Китая и Италии.
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