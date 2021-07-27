Женская сборная РФ по баскетболу 3х3 вышла в полуфинал Олимпиады

Во вторник россиянки в заключительном матче группового турнира встречались с командой Италии. Сборная России показала отличную игру и добилась победы со счетом 17:9.

На групповом турнире команда смогла занять второе место, тем самым получив прямую путевку в полуфинал соревнований.

Соперник россиянок определится сегодня в 1/4 финала между сборными Китая и Италии.