Карисса Мур стала первой в истории олимпийской чемпионкой по серфингу

Cерфингистка Карисса Мур из США стала первой в истории олимпийской чемпионкой в этом виде спорта. Серфинг дебютировал на Играх в Токио.

В финале она оказалась сильнее представительницы ЮАР Бьянки Буйтендаг. "Бронза" на счету японской спортсменки Амуро Цудзуки.

Ранее были разыграны медали в соревнованиях у мужчин. Звание первого олимпийского чемпиона завоевал бразилец Итало Феррейра.