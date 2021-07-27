27.07.2021 11:35
Рубрика: Спорт
Карисса Мур стала первой в истории олимпийской чемпионкой по серфингу
Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости
Cерфингистка Карисса Мур из США стала первой в истории олимпийской чемпионкой в этом виде спорта. Серфинг дебютировал на Играх в Токио.
В финале она оказалась сильнее представительницы ЮАР Бьянки Буйтендаг. "Бронза" на счету японской спортсменки Амуро Цудзуки.
Ранее были разыграны медали в соревнованиях у мужчин. Звание первого олимпийского чемпиона завоевал бразилец Итало Феррейра.
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