Сборная Германии по конному спорту победила в выездке на Олимпиаде
Сборная Германии по конному спорту завоевала золотые медали Олимпийских игр в командной выездке.
Немецкая команда набрала 8178 баллов. "Серебро" в активе американской сборной - 7747 баллов. Третьими стали британские спортсмены - 7723 балла.
Наши девушки также принимали участие в соревнованиях, но не смогли квалифицироваться в финал.
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