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Идет  день олимпиады
27.07.2021 17:20
Рубрика: Спорт

Сборная Германии по конному спорту победила в выездке на Олимпиаде

Фото: EPA-EFE/CHRISTIAN BRUNA Фото: EPA-EFE/CHRISTIAN BRUNA
Фото: EPA-EFE/CHRISTIAN BRUNA

Сборная Германии по конному спорту завоевала золотые медали Олимпийских игр в командной выездке.

Фото: AP Photo/John Locher
Конный спорт на Олимпиаде в Токио

Немецкая команда набрала 8178 баллов. "Серебро" в активе американской сборной - 7747 баллов. Третьими стали британские спортсмены - 7723 балла.

Наши девушки также принимали участие в соревнованиях, но не смогли квалифицироваться в финал.

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