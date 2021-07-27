Байлз объяснила причины отказа от выступления в многоборье на Олимпиаде

Во вторник сборная США заняла второе место в командном многоборье, уступив сборной России. После первого упражнения лидер американок Симона Байлз оказалась от продолжения выступления. В СМИ появилась информации о травме. Но сама гимнастка это опровергла, раскрыв настоящие причины такого решения.
"Нет, это не травма. Была повреждена моя гордость. Сегодня в зале я как будто боролась со всеми демонами внутри меня. Я говорила себе, что должна отбросить все это и сделать все для команды. Но я должна делать то, что считаю правильным для себя и сосредоточиться на своем психологическом состоянии и не подвергать опасности свое здоровье", - сказала она.
Байлз добавила, что только поэтому решила отказаться от выступления и позволить подругам по команде сделать свою работу.
"Они это сделали, они - серебряные призеры Олимпиады. Они должны гордиться собой, потому что сделали это без меня", - продолжила она.
Байлз, у которой диагностировали синдром дефицита внимания и гиперактивности, также рассказала о своем психологическом состоянии.
"Сейчас я не доверяю себе так, как было раньше. Не знаю, связано это с возрастом или нет, сейчас я стала больше нервничать. Терапия мне помогает, но, когда попадаю в ситуацию сильного стресса, нервничаю. Очевидно, что сегодня все ресурсы не сработали, но в будущем мы вернемся к тому, что мне помогало".
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