Зуев: Для сборной России по баскетболу 3x3 нет фаворитов на Олимпиаде
Самый результативный игрок сборной России по баскетболу 3 на 3 в победном четвертьфинальном матче против команды Нидерландов Александр Зуев прокомментировал выход в полуфинал олимпийского турнира.
Встреча состоялась во вторник и завершилась со счетом 21:19 в пользу россиян, в составе которых Зуев набрал 9 очков.
- Очень хотели попасть в финал. Столько работы проделали, не хотели, чтобы это было напрасно. Спасибо Илье Карпенкову, что вытащил нас на последних секундах, - начал общение с журналистами после матча самый результативный игрок россиян Александр Зуев.
Вы начали матч в бешеном темпе, как настраивались?
Александр Зуев: Все понимали, что важная игра, нужно дать эмоции. Бились друг за друга, как настоящая команда.
Фаворитами считали все-таки голландцев. Это помогало готовиться к игре?
Александр Зуев: Когда мы выходим, для на нас нет фаворитов. Просто настраиваемся на любого соперника. Неважно, в какой лиге он играет. Ко всем относимся с уважением.
Чувствовалось, что ваш стартовый рывок стал неожиданностью для соперника?
Александр Зуев: Наверное, так и было, раз мы так нарастили отрыв.
Запас, который вы сделали в самом начале матча, сильно помог?
Александр Зуев: Конечно, помог. В конце, когда они уже подобрались, его и хватило для победы.
Дальше Сербия…
Александр Зуев: Да, дальше Сербия. Но подумаем об этом завтра. Сегодня просто отдохнем ,а потом тренер расскажет, что и как.
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