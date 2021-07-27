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Идет  день олимпиады
27.07.2021 16:30
Рубрика: Спорт

Зуев: Для сборной России по баскетболу 3x3 нет фаворитов на Олимпиаде

Текст: Илья Соболев (Токио)
Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Самый результативный игрок сборной России по баскетболу 3 на 3 в победном четвертьфинальном матче против команды Нидерландов Александр Зуев прокомментировал выход в полуфинал олимпийского турнира.

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости
Женская сборная РФ по баскетболу 3х3 вышла в полуфинал Олимпиады

Встреча состоялась во вторник и завершилась со счетом 21:19 в пользу россиян, в составе которых Зуев набрал 9 очков.

- Очень хотели попасть в финал. Столько работы проделали, не хотели, чтобы это было напрасно. Спасибо Илье Карпенкову, что вытащил нас на последних секундах, - начал общение с журналистами после матча самый результативный игрок россиян Александр Зуев.

Вы начали матч в бешеном темпе, как настраивались?

Александр Зуев: Все понимали, что важная игра, нужно дать эмоции. Бились друг за друга, как настоящая команда.

Фаворитами считали все-таки голландцев. Это помогало готовиться к игре?

Александр Зуев: Когда мы выходим, для на нас нет фаворитов. Просто настраиваемся на любого соперника. Неважно, в какой лиге он играет. Ко всем относимся с уважением.

Чувствовалось, что ваш стартовый рывок стал неожиданностью для соперника?

Александр Зуев: Наверное, так и было, раз мы так нарастили отрыв.

Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости
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Запас, который вы сделали в самом начале матча, сильно помог?

Александр Зуев: Конечно, помог. В конце, когда они уже подобрались, его и хватило для победы.

Дальше Сербия…

Александр Зуев: Да, дальше Сербия. Но подумаем об этом завтра. Сегодня просто отдохнем ,а потом тренер расскажет, что и как.

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