Канадская тяжелоатлетка Мод Шаррон завоевала "золото" на Олимпиаде в Токио

Штангистка Мод Шаррон, представляющая Канаду, стала олимпийской чемпионкой Игр в Токио в тяжелой атлетике в весовой категории до 64 кг. Результат Шаррон составил 236 кг (105 кг в рывке и 131 кг в толчке).

Второе место - у Джорджии Бординьон из Италии (232 кг). На третьей позиции - представительница Тайваня Чэнь Вэнь-Хуэй (230 кг).

Российские девушки в этом финале участие не принимали.