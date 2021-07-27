Канадская тяжелоатлетка Мод Шаррон завоевала "золото" на Олимпиаде в Токио
Штангистка Мод Шаррон, представляющая Канаду, стала олимпийской чемпионкой Игр в Токио в тяжелой атлетике в весовой категории до 64 кг. Результат Шаррон составил 236 кг (105 кг в рывке и 131 кг в толчке).
Второе место - у Джорджии Бординьон из Италии (232 кг). На третьей позиции - представительница Тайваня Чэнь Вэнь-Хуэй (230 кг).
Российские девушки в этом финале участие не принимали.
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