We have ROC'ed you: Успехи российских олимпийцев в зеркале иностранных СМИ

Сразу оговоримся, что желающих очернить достижения россиян по-прежнему хватает. Но есть зарубежные СМИ, которые признают, что выступление нашей сборной - это успех, достигнутый вопреки тому беспрецедентному давлению, которое оказывалось на российских спортсменов.

Добывали золото, как на приисках

"Россия вроде как не на Олимпиаде, но это не помешало крупнейшей в мире стране добывать золото в Токио, словно в сибирских приисках", - пишет газета The Wall Street Journal, указывающая, что россияне буквально "сокрушили Олимпиаду" и "уходят с наградами с самых крупных и престижных соревнований". Издание констатирует, что приехавшим в Токио российским спортсменам пришлось держать двойной удар: помимо пандемии они сталкивались с попытками обесчестить их страну. Секретом успеха россиян издание называет географию. "Тренируясь на базах на Дальнем Востоке - во Владивостоке или на Сахалине, многие звезды ROC получили возможность подготовиться в условиях и часовых поясах, похожих на японские". Еще один фактор - решение российских властей дать возможность спортсменам тренироваться в закрытых комплексах во время пандемии, в то время как в США, например, многие спортцентры оказались на замке. В результате, отмечает газета, российские спортсмены были "настолько успешными, что иногда единственными людьми, кто мог их остановить, были другие русские".

"В облике ROC у России предостаточно поводов праздновать на Олимпиаде, - пишет агентство Associated Press. - Россия, как ее ни назови, все также успешна на Играх". AP констатирует, что российская сборная "с легкостью превзошла результат Игр-2016 в Рио-де-Жанейро. И это несмотря на необходимость соревноваться без гимна и флага после юридической битвы в Спортивном арбитражном суде в прошлом году". Агентство также указывает на то, что "ни один из членов сборной не попал под обвинения в приеме допинга во время Игр в Токио". "Российские атлеты придерживались правил и дипломатично отказывались отвечать на вопросы".

Как отмечает французский телеканал France 24, тот факт, что российским спортсменам не разрешили выступать под родным флагом, совершенно не помешал им "добиваться триумфа". "Как, например, во вторник, 27 июля, в командном многоборье среди женщин по спортивной гимнастике", - напоминает телеканал.

Газета Libération считает, что запрет для России выступать со своей символикой побудил российскую общественность больше обычного интересоваться Олимпиадой: "Если на старте Игр только восемь процентов россиян могли назвать имя хотя бы одного из своих спортсменов, то после появились герои: Марта Мартьянова, фехтовальщица, которая боролась в финале на рапирах с поврежденной ногой, чтобы позволить своей команде выиграть золото у французов; пловец Евгений Рылов, победивший американца Райана Мерфи в заплыве на 100 и 200 метров…".

По наблюдению французской газеты 20 Minutes, на прошедших Играх почти никто и не пытался оспорить успех российских спортсменов - ну, разве что американцы. Издание вспомнило заявления проигравшего пловца Райана Мерфи, которого обошел Рылов, о якобы "нечистом заплыве". "Но в других дисциплинах они (ROC - РГ) не встречают такого же недоверия… Сборная ROC по фехтованию обыграла французскую два раза из трех в финале по командам. Но Брюно Гарес, президент Федерации фехтования Франции, предпочитает сфотографироваться на память с президентом Олимпийского комитета России Станиславом Поздяковым, а не очернять", - отмечает газета.

За время Олимпиады практически каждое крупное иностранное издание вышло с материалом в духе "ROC - что это за сборная?". "Кто они, российские спортсмены на Олимпиаде?", - таким вопросом задается спортивный корреспондент немецкой газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung Кристофер Мельтцер. Хотя тон его колонки в отношении России в целом критичный, журналист не может не признать, что наши олимпийцы в небывалых обстоятельствах делают невозможное, появляясь "практически каждый день на пьедесталах почета" и тем самым удивляя международную общественность. "Россию не прочитать. Россию не услышать. Но Россия заметна", - отмечает он. "В Токио российские спортсмены выступают под именем ROC. Это атлеты, которые сами служат флагами. Атлеты, которые выигрывают медали. Много медалей", - пишет немецкая газета. А еще корреспондент издания отмечает, что, среди прочего, Первый концерт для фортепиано с оркестром Петра Ильича Чайковского, всякий раз звучащий вместо гимна при победах россиян, там, на месте, "производит невероятное впечатление".

Конкуренты бесились, но русских не сломили

"Косметические перемены не особо скрыли присутствие мощной российской команды, выигравшей 71 медаль, включая 20 золотых", - пишет агентство Reuters, справедливо замечающее, что "российские победы в Токио раздражали некоторых конкурентов". Увы, неприкрытой травли в иностранных СМИ в отношении российских атлетов действительно хватает. Такая реакция говорит сама за себя. Ведь хотя при всем пристрастном отношении никаких претензий к российским спортсменам не возникло, для наших завистников их успехи стали красной тряпкой и поводом требовать еще более суровых мер против России.

"Россияне выигрывают в Токио, хотя сборная России формально отстранена от Олимпиады. Факт в том, что к среде российские атлеты выиграли 52 медали, занимая третью строчку в медальном зачете (американская пресса составляет рейтинг не по золотым, а по общему числу медалей - РГ)", - констатирует NBC News, приводящий слова сразу нескольких американских чиновников и экспертов о том, что лишение сборной России права выступать под своим флагом и гимном было "слишком слабым" и "фарсом".

Но тем зарубежным критикам, которые считают, что постоянное давление на россиян было слишком мягким, не мешало бы вспомнить о легенде спортивной гимнастики американке Симоне Байлз. Она не справилась с грузом собственной славы и снялась с большей части соревнований ради заботы о собственной психике. И большая часть американской прессы ее безоговорочно поддержала, соглашаясь, что моральное давление на олимпийцев огромно и справиться с ним может не каждый. Но каково же тогда было российским атлетам? После успехов им не раз и не два приходилось выслушивать "плач Ярославны" в исполнении конкурентов, считавших, что россиянам на Олимпиаде, якобы, вообще не место. А поражения наших спортсменов комментировали туповатыми шутками вроде: "Дозу допинга надо было сделать побольше".

Все эти злобные и завистливые шпильки говорят о том, что с окончанием Игр-2020 никуда не денутся ни давление на наших спортсменов, ни попытки победить их не на поле, а за кулисами. Но результаты нашей сборной в Токио доказывают, что даже в таких условиях Россия остается спортивной сверхдержавой.