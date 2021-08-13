Правительство утвердило вознаграждение победителям и призерам Олимпиады
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил размер поощрений победителям и призерам XXXII летних Олимпийских игр в Токио:
- золотая медаль - 4 миллиона рублей;
- серебряная медаль - 2,5 миллиона;
- бронзовая медаль - 1,7 миллиона.
Аналогичные призовые получат российские участники XVI Паралимпийских летних игр.
Путин наградил российских олимпийцев 11.08.2021
Владимир Путин подписал указ о госнаградах для российских спортсменов, завоевавших медали на Олимпийских играх в Токио. Ордена и медали присуждены российским спортсменам "за большой вклад в развитие отечественного спорта, высокие спортивные достижения, волю к победе, стойкость и целеустремленность"
Подводим итоги Олимпийских игр: Как выступила сборная России 08.08.2021
Нынешние Игры - грандиозный эксперимент, который успешно завершен для массы спортсменов, рисковавших в Токио так, как не рисковали ни на одной Олимпиаде. Никогда еще участие олимпийской сборной России не было столь непредсказуемым. Российская команда завоевала 71 медаль, из которых 20 - золотые
We have ROC'ed you: Успехи российских олимпийцев в зеркале иностранных СМИ 08.08.2021
Олимпийские игры в Токио остались позади. Россия набрала в итоговом зачете медалей больше, чем на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро в 2016 году. О том, как зарубежная пресса оценивает этот результат - в обзорном материале "РГ"