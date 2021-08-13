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Идет  день олимпиады
13.08.2021 11:28
Рубрика: Власть

Правительство утвердило вознаграждение победителям и призерам Олимпиады

Текст: Владимир Кузьмин

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил размер поощрений победителям и призерам XXXII летних Олимпийских игр в Токио:

- золотая медаль - 4 миллиона рублей;

- серебряная медаль - 2,5 миллиона;

- бронзовая медаль - 1,7 миллиона.

Аналогичные призовые получат российские участники XVI Паралимпийских летних игр.

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