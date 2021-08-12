Магучих: Критика делает меня только сильнее
Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих, бронзовый призер Олимпийских игр в Токио, столкнувшаяся на родине с травлей из-за фото с российской спортсменкой, рассказала изданию strana.ua, как относится к происходящему.
"У нас свобода слова, поэтому я благодарна всем, кто меня поддерживает и понимает. Также хочу поблагодарить тех, кто меня критикует - это такой опыт для меня, который сделает меня сильнее", - заявила Магучих. По ее словам, все спортсмены поздравляют друг друга после соревнований, фотографируются вместе, и никакой политики в этом нет.
А первое, что она сделает по возвращении домой - пообщается со своей семьей. "У меня есть крестница, я очень по ней скучала", - поделилась легкоатлетка, которая в четверг вернулась на Украину из Японии.
Согласно опросу, проведенному strana.ua, большинство украинцев негативно относятся к травле, с которой столкнулась Магучих. По их мнению, нельзя смешивать спорт и политику.
Ярослава Магучих подверглась на Украине критике за то, что сфотографировалась на пьедестале с российской чемпионкой Марией Ласицкене. "Мне кажется, что настоящими врагами Украины, в том числе украинского спорта, являются как раз те самые люди, провокаторы, люди, которые исповедуют националистическую идеологию, в принципе, возможно, не очень здоровые люди, которые устроили травлю украинской спортсменки", - отметила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
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