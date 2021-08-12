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Идет  день олимпиады
12.08.2021 21:10
Рубрика: Спорт

Из-за допинга одного спринтера серебра в мужской эстафете 4х100 метров должна лишиться вся сборная Великобритании

Текст: Николай Долгополов
Фото: Mike Egerton/PA Images via Getty Images Фото: Mike Egerton/PA Images via Getty Images
Фото: Mike Egerton/PA Images via Getty Images

В пресс-релизе Athletics Integrity Unit приводятся имена четырех нарушителей, выступавших в легкоатлетических дисциплинах. Все нарушения выявлены при тестировании в Токио. Эта четверка временно отстранена от соревнований. Первоначальные тесты показали, что толкатель ядра из Грузии Беник Абрамян и бегун на 100 метров кениец Марк Отиено Одиамбо употребляли запрещенные вещества. А бегун на 1500 метров Садик Миху (Бахрейн) пойман на переливании крови.

Фото: AP Photo/Manu Fernandez
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Более сложная ситуация сложилась с британцем Чиджинду Уджа. Известный спринтер долгие годы шел к медали, выигрывая сначала юношеские, а потом юниорские состязания. Настоящий успех пришел к 27-летнему легкоатлету в Токио, где мужская сборная Великобритании в эстафете 4х100 метров, за которую выступал и Уджа, стала второй вслед за победителями-итальянцами. В ходе дополнительных аналитических исследований установлено: спринтер употреблял запрещенное вещество - остарин.

Теперь по всем правилам медалей должны быть лишены и три остальных британских спринтера. Одной серебряной наградой меньше станет у Великобритании и в общем неофициальном командном зачете.

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