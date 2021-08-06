06.08.2021 06:40
Рубрика: Спорт
Бразильская волейболистка уличена в применении допинга
Лидер женской сборной Бразилии по волейболу Тандара Алвес Кайшета уличена в применении допинга и покинула расположение команды в Токио. В четвертьфинале она принимала участие в победном матче против сборной России.
Фото: AP Photo/Manu Fernandez
Национальный олимпийский комитет Бразилии сообщил о том, что допинг-проба, взятая у спортсменки еще 7 июля, оказалась положительной. Тестирование проходило во время сборов национальной команды в Сакуареме. На олимпийском турнире Тандара приняла участие во всех матчах турнира, включая четвертьфинал против сборной России, в котором бразильская сборная выиграла со счетом 3:1.
В пятницу бразильскую команду ждет матч за выход в финал, где их соперницами станет команда Южной Кореи.
05.08.2021
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