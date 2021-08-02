В МОК заявили об отсутствии положительных допинг-проб у спортсменов из России

Директор по коммуникациям МОК Марк Адамс в ответ на необоснованные нападки на российских спортсменов заявил о том, что в Токио не выявлено ни одного случая употребления запрещенных препаратов атлетами из РФ.

"Международный орган по тестированию должен этим заниматься, они сказали, что провели самую масштабную программу тестирования в истории Игр. 85 процентов рекомендаций были выполнены Россией, и на этих Играх мы не видим положительных допинг-тестов", - приводит слова Адамса РИА Новости.

Он также отметил, что Всероссийская федерация легкой атлетики также проделала серьезную работу.