В МОК заявили об отсутствии положительных допинг-проб у спортсменов из России
Директор по коммуникациям МОК Марк Адамс в ответ на необоснованные нападки на российских спортсменов заявил о том, что в Токио не выявлено ни одного случая употребления запрещенных препаратов атлетами из РФ.
"Международный орган по тестированию должен этим заниматься, они сказали, что провели самую масштабную программу тестирования в истории Игр. 85 процентов рекомендаций были выполнены Россией, и на этих Играх мы не видим положительных допинг-тестов", - приводит слова Адамса РИА Новости.
Он также отметил, что Всероссийская федерация легкой атлетики также проделала серьезную работу.
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