Олимпиада в Токио стала для российских теннисистов самой успешной

Не день Весниной

К смешанному разряду в теннисном сообществе отношение весьма двоякое: в 10-месячном календаре он проводится максимум на пяти соревнованиях, и выступают в нем обычно только те, кто провалил и одиночку, и пару. Даже на Олимпиаде микст играется всего в третий раз.

Однако в Токио спортсмены приезжают не ради денег или рейтинговых очков - они здесь борются за свои страны и собственный престиж. Да, тот же Новак Джокович отказался принимать участие в матче за третье место, но серб объяснил это травмой. А так никто из теннисистов, приехавших в японскую столицу, не пренебрегал микстом.

Если брать смешанный разряд, то нынешние Игры навсегда войдут в историю для нашей страны, ведь в финал попали сплошь россияне. И если появление в нем Весниной с Карацевым сенсацией не назовешь, поскольку ранее они уже боролись за "золото" на "Ролан Гаррос", то участие в нем Анастасии Павлюченковой с Андреем Рублевым в какой-то степени стало сюрпризом. Все же Рублев и Павлюченкова - топовые одиночники, а в миксте они проявить себя никак не успели.

Забавно было наблюдать за тем, как менялось отношение того же Рублева к смешанному разряду. Сразу после вылета из одиночного турнира Андрей заявил, что он хотел бы попробовать себя в миксте. Затем, после первой игры с Павлюченковой, россиянин назвал себя лузером. Возможно, он шутил. По крайней мере, Анастасия уверяла всех, что это у Рублева такой юмор.

- Андрей любит пошутить, так что все нормально. Для меня каждый матч тяжелый, я постоянно борюсь. А медаль Олимпиады, неважно, в парном разряде, одиночке или миксте, - это большой успех. Так что ничего мы не лузеры, - отметила Павлюченкова.

В любом случае, дойдя до финала, уступать в нем никто не собирался. Даже несмотря на дружеские отношения между нашими спортсменами. К слову, это был второй в истории Олимпиад российский теннисный финал: в 2008 году в Пекине Елена Дементьева и Динара Сафина разыграли "золото" в одиночке.

Перед встречей было много вопросов относительно состояния Весниной. Днем ранее Елена с Вероникой Кудерметовой невероятным образом проиграли в матче за третье место в женском парном разряде бразильянкам Лауре Пигосси и Луизе Стефани. После встречи Кудерметова чуть ли не плакала, с трудом подбирая слова. Веснина, как более опытная теннисистка, держалась спокойно, но все же по ней было заметно, что такое поражение не так уж и легко забыть. Как знать, возможно оно повлияло на выступление россиянки в финале в миксте.

В любом случае, Веснина, у которой накануне был день рождения, как и Карацев, заслуживают похвалы. Елена еще в начале года находилась в декрете, но сумела вполне себе успешно вернуться на корт, в то время как Аслан завоевал титул на турнире ATP в Дубае, а теперь еще и стал призером Игр.

Подача подвела

Серебряную медаль в одиночном турнире завоевал Карен Хачанов. В финале россиянин уступил в двух сетах немцу с русскими корнями Александру Звереву - 3:6, 1:6.

На протяжении 21 года никто из наших теннисистов не мог дойти до финала Олимпиады. Марат Сафин, Николай Давыденко, Михаил Южный - никто из них не смог повторить достижение Евгения Кафельникова, победившего в 2000 году в Сиднее. Перед нынешними Играми если кто из россиян и был претендентом на участие в решающей встрече - так это вторая ракетка мира Даниил Медведев либо седьмой номер рейтинга ATP Андрей Рублев.

Мало кто ожидал, что именно Хачанов, в последний раз участвовавший в финале на крупном турнире аж в 2018 году, добьется столь серьезного успеха. В последние годы его карьера развивается далеко не так, как того ждал сам Карен. После памятных побед в Москве и Париже, где на турнире серии "Мастерс" россиянин обыграл самого Новака Джоковича, Хачанов сдал.

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Безусловно, выход в финал Олимпиады - большое достижение для Карена. Другой вопрос, что в решающем матче никакой борьбы не получилось. И если в первом сете Хачанов еще как-то сопротивлялся, то во втором Зверев не оставил ему никаких шансов. Проиграв свою подачу уже во втором гейме, россиянин бросил играть, а Александр спокойно довел дело до уверенной победы.

- Зверев провел потрясающий матч, он был лучше. Я был готов, тренировался. Думал, подача может мне помочь, но она гуляла то туда, то сюда. Да, раньше я дважды обыгрывал Зверева. Однако сегодня Александр был в ударе, у него все получалось. Он здорово подавал, с начала и до конца был уверен в себе, спокоен. Каждый поединок может пройти по разному сценарию, в этом соперник оказался сильнее. Вот и все, - прокомментировал итоги финала Хачанов.