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01.08.2021 17:01
Рубрика: Спорт

Мэр Сочи поздравил Елену Веснину с серебром на Олимпиаде в Токио

Текст: Ирина Белова
Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости
Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости

Глава Сочи Алексей Копайгородский поздравил сочинскую теннисистку Елену Веснину с серебром на Олимпиаде в Токио и с днем рождения. Сегодня олимпийской чемпионке исполнилось 35 лет.

Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости
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"В свой день рождения Елена Веснина завоевала серебряную медаль Олимпийских игр, - сообщает пресс-служба администрации Сочи. - Сегодня сочинская теннисистка в дуэте с Асланом Карацевым встретилась в финале микста с соотечественниками Анастасией Павлюченковой и Андреем Рублевым".

В Сочи за их игрой следили воспитанники спортивной школы № 9 по теннису. Они пришли поддержать нашу прославленную спортсменку в парк "Ривьера", где на теннисных кортах Елена Веснина оттачивала навыки игры в самом начале своей карьеры.

"Знаменательно, что олимпийскую медаль Елена завоевала в свой день рождения, - написал Алексей Копайгородский в своем Telegram-канале. - Наша землячка навсегда вписала свое имя в историю мирового тенниса и олимпийского движения. Это яркий пример целеустремленности и упорной работы на результат".

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