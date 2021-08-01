Мэр Сочи поздравил Елену Веснину с серебром на Олимпиаде в Токио

Глава Сочи Алексей Копайгородский поздравил сочинскую теннисистку Елену Веснину с серебром на Олимпиаде в Токио и с днем рождения. Сегодня олимпийской чемпионке исполнилось 35 лет.

"В свой день рождения Елена Веснина завоевала серебряную медаль Олимпийских игр, - сообщает пресс-служба администрации Сочи. - Сегодня сочинская теннисистка в дуэте с Асланом Карацевым встретилась в финале микста с соотечественниками Анастасией Павлюченковой и Андреем Рублевым".

В Сочи за их игрой следили воспитанники спортивной школы № 9 по теннису. Они пришли поддержать нашу прославленную спортсменку в парк "Ривьера", где на теннисных кортах Елена Веснина оттачивала навыки игры в самом начале своей карьеры.

"Знаменательно, что олимпийскую медаль Елена завоевала в свой день рождения, - написал Алексей Копайгородский в своем Telegram-канале. - Наша землячка навсегда вписала свое имя в историю мирового тенниса и олимпийского движения. Это яркий пример целеустремленности и упорной работы на результат".