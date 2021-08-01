Двух призеров Игр из Грузии попросили покинуть Олимпиаду за прогулку по Токио
В Токио не забалуешь. Два серебряных медалиста Игр по дзюдо Лаша Шавдатуашивли и Важа Маргвелашвили отправились на прогулку по японской столице, что категорически запрещено из-за опасности распространения коронавируса. И хотя оба грузинских дзюдоиста уже покинули город, как того и требуют нынешние суровые правила, через 48 часов после окончания состязаний, их "вдогонку" все равно лишили аккредитации.
Такому же наказанию подвергнуты четверо работников крупной фирмы, имеющих отношение к проведению Олимпиады. Аккредитация еще восьми лиц, причастных к Играм-2020, временно приостановлена.
Национальный олимпийский комитет Грузии сообщил, что Лаша и Важа находятся на Родине. Посольство Грузии принесло извинения организаторам.
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