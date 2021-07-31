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31.07.2021 12:15
Рубрика: Спорт

В Токио первый громкий допинговый скандал: из-за допинга отстранена от соревнований Блессинг Окагбаре из Нигерии

Организация Атлетикс Интегрити Юнит отстранила от соревнований знаменитую нигерийку. Блессинг Окагбаре выступает на Олимпиадах с 2008 года. Таких долгожителей немного, разве что в конном спорте. На Играх-2008 в Пекине была второй в прыжках в длину. Взяла серебро в этой же дисциплине и в беге на 200 метров на чемпионате мира в Москве в 2013. Участвовала и в других крупнейших турнирах, но уже без особого успеха. Все-таки возраст в легкой атлетике играет роль немаловажную, особенно в тех дисциплинах, где требуется спринтерская скорость. А Блессинг, что переводится с английского, как "благословение", исполнилось уже 32 года.
Текст: Николай Долгополов
Фото: JOHN G. MABANGLO/EPA Фото: JOHN G. MABANGLO/EPA
Фото: JOHN G. MABANGLO/EPA

Но в Токио она попала: вдруг у постоянно тренирующейся в США нигерийки результаты вернулись на прежний высочайший уровень. Явление странное. Впрочем, сидя на трибуне Лужников еще в 2013-м рядом с одной нашей олимпийской чемпионкой, услышал от нее уничижительный отзыв о "Благословенной". Взлеты и падения результатов говорят о многом. А в случае с Окагбаре и о вероятном, даже так, применении стимулирующих средств. Слово "допинг", заметьте, произнесено не было.

Фото: Илья Питалев / РИА Новости
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Не использовала его и независимая организация Атлетикс Интегрити Юнит, отстранившая буквально на днях от Игр в Токио 20 спортсменов, в том числе и десять соотечественников Окагбаре за ненадлежащее следование Антидопинговому кодексу. Но Блессинг среди них не было. И 30 июля в первый день олимпийских стартов легкоатлетов в предварительном забеге на 100 метров, она едва не разменяла заветные 11 секунд - 11,02.

А сегодня Атлетикс Интегрити Юнит выступил с новым, ошеломившем многих заявлением. Проба нигерийской спортсменки, взятая у нее 19 июля на вне соревновательном тесте, оказалась положительной.

Использовала спринтер гормон роста. Как раз он-то частично возвращает выносливость, дает определенную прибавку в силе и моще.

Блессинг Окагбаре - первая спортсменка, отстраненная от Олимпиады уже во время Токийских Игр. Хорошо, что остановили, не дали добежать до финала. Тут не место злорадству. Справедливость восторжествовала, грех "Благословенной" доказан.

Но как Окагбаре приобрела и использовала строжайше запрещенное вещество? Дома она не была, готовилась к стартам, как всегда в Штатах. Значит, помогли, посодействовали. Короче, был помощник, скорее всего местный, американский.

Кто будет теперь разбираться в этой непростой истории? Спортсменка наказана. А найдут ли, да и будут ли искать, соучастников?

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