Антонов отверг допинговые обвинения в адрес российских олимпийцев
Россия считает голословными публикации в американских СМИ о допинге российских спортсменов на Олимпийских играх в Токио, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов.
По словам дипломата, голословные спекуляции о якобы возможном употреблении допинга спортсменами Олимпийского комитета России вызывают недоумение. Это связано со стремлением избавиться от конкуренции на соревнованиях. По данным Международного агентства допинг-тестирования, россияне находятся в числе наиболее проверяемых на этих соревнованиях.
"Российские атлеты добывают медали в Токио в честной борьбе. Попытки дискредитировать их достижения продиктованы стремлением избавиться от добросовестной конкуренции, что противоречит духу олимпийского движения", - цитирует ТАСС Антонова. При этом он отметил, что "проигрывать надо с достоинством"
Посол России призвал США активизировать борьбу с запрещенными препаратами в американских спортивных лигах. Указал также, что употребление допинга является общемировой проблемой. Ее решение требует усилий всех государств. США также могут сыграть в этом процессе важную роль. "Например, активизировать борьбу с запрещенными препаратами в кузнице кадров американской олимпийской сборной - студенческих и профессиональных спортивных лигах, которые не следуют международным антидопинговым стандартам", - заключил Антонов.
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