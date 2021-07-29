20 спортсменов не допущены к Играм-2020 из-за проблем с тестами на допинг
Сразу стало тревожно за наших. Ведь до сих пор Всероссийская федерация легкой атлетики не восстановлена в правах. Среди 20 отстраненных, чьи имена уже были в списках участников Игр-2020, - ни одного россиянина. Явное свидетельство того, что допускавшиеся нашей стороной нарушения остались в прошлом.
Больше всего отстраненных - десять спортсменов - представляют Нигерию. Трое - Украину.
Напомним, что олимпийские состязания легкоатлетов всегда начинаются во второй половине Олимпиады. Первые старты в пятницу - 30 июля. Среди участников и десять россиян. К Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро была допущена лишь прыгунья в длину Дарья Клишина, постоянно проживающая в США.
Российский дзюдоист Нияз Ильясов взял бронзу Олимпийских игр в Токио 12:57
На Олимпиаде в Токио российский дзюдоист Нияз Ильясов победил представителя Грузии Варлама Липартелиани в поединке за бронзовую медаль в весовой категории до 100 кг. Ильясов выиграл вторую медаль для российских дзюдоистов на нынешних Играх