Баршим и Тамбери завоевали золото в прыжках в высоту
В финале соревнований по прыжкам в высоту золото Олимпийских игр завоевали сразу два спортсмена.
Российские болельщики ожидали успешного выступления от двух россиян - Ильи Иванюка и Михаила Акименко. Первый в этом сезоне имел в своем активе прыжок на 2,37 м. Однако в итоге оба они остались без наград.
С результатом 2,37 м победили сразу два спортсмена - катарец Мутаз Эсса Баршим и итальянец Джанмарко Тамбери. Из-за того, что у них совершенно одинаковые показатели, оба они получили золотые медали.
Бронзовую награду завоевал белорус Максим Недосеков, также преодолевший 2,37 м, но совершивший больше попыток.
Акименко стал лишь шестым - 2,33 м, а Иванюк - девятым с результатом 2,30 м.
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