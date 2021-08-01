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01.08.2021 16:42
Рубрика: Спорт

Баршим и Тамбери завоевали золото в прыжках в высоту

Текст: Максим Домчев
Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости
Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

В финале соревнований по прыжкам в высоту золото Олимпийских игр завоевали сразу два спортсмена.

Фото: Martin Meissner/AP
Итальянский бегун победил на стометровке на Олимпиаде в Токио

Российские болельщики ожидали успешного выступления от двух россиян - Ильи Иванюка и Михаила Акименко. Первый в этом сезоне имел в своем активе прыжок на 2,37 м. Однако в итоге оба они остались без наград.

С результатом 2,37 м победили сразу два спортсмена - катарец Мутаз Эсса Баршим и итальянец Джанмарко Тамбери. Из-за того, что у них совершенно одинаковые показатели, оба они получили золотые медали.

Бронзовую награду завоевал белорус Максим Недосеков, также преодолевший 2,37 м, но совершивший больше попыток.

Акименко стал лишь шестым - 2,33 м, а Иванюк - девятым с результатом 2,30 м.

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