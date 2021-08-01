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01.08.2021 16:27
Рубрика: Спорт

Итальянский бегун победил на стометровке на Олимпиаде в Токио

Текст: Максим Домчев
Фото: Martin Meissner/AP Фото: Martin Meissner/AP
Фото: Martin Meissner/AP

В финале забега на 100 метров у мужчин победу одержал спортсмен из Италии Марсель Джейкобс.

Фото: Антон Денисов/РИА Новости
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Основным фаворитом на стометровке считался канадец Андре Де Грасс, который за свою карьеру завоевывал награды крупных турниров. Среди претендентов на победу значились и американцы.

Но победила "темная лошадка". Итальянец Марсель Джейкобс опередил всех конкурентов, показав результат 9,80 секунды.

0,04 ему уступил представитель США Фред Керли, а Де Грасс стал лишь третьим.

В последний раз европейский спортсмен побеждал на этой дистанции в далеком уже 1992 году. Тогда самым быстрым человеком планеты стал Линфорд Кристи.

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