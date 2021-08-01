Итальянский бегун победил на стометровке на Олимпиаде в Токио
В финале забега на 100 метров у мужчин победу одержал спортсмен из Италии Марсель Джейкобс.
Основным фаворитом на стометровке считался канадец Андре Де Грасс, который за свою карьеру завоевывал награды крупных турниров. Среди претендентов на победу значились и американцы.
Но победила "темная лошадка". Итальянец Марсель Джейкобс опередил всех конкурентов, показав результат 9,80 секунды.
0,04 ему уступил представитель США Фред Керли, а Де Грасс стал лишь третьим.
В последний раз европейский спортсмен побеждал на этой дистанции в далеком уже 1992 году. Тогда самым быстрым человеком планеты стал Линфорд Кристи.
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