Итальянский бегун победил на стометровке на Олимпиаде в Токио

В финале забега на 100 метров у мужчин победу одержал спортсмен из Италии Марсель Джейкобс.

Основным фаворитом на стометровке считался канадец Андре Де Грасс, который за свою карьеру завоевывал награды крупных турниров. Среди претендентов на победу значились и американцы.

Но победила "темная лошадка". Итальянец Марсель Джейкобс опередил всех конкурентов, показав результат 9,80 секунды.

0,04 ему уступил представитель США Фред Керли, а Де Грасс стал лишь третьим.

В последний раз европейский спортсмен побеждал на этой дистанции в далеком уже 1992 году. Тогда самым быстрым человеком планеты стал Линфорд Кристи.