Путин поздравил российских теннисистов с победой на Олимпиаде
Президент России Владимир Путин поздравил российских теннисистов Анастасию Павлюченкову и Андрея Рублева с золотом Олимпиады. По его словам, своей победой они подтверди лидерство отечественной школы тенниса.
Спортсмены выиграли золотые медали в смешанном парном разряде на Олимпийских играх в Токио. Со счетом 6:3, 7:6 (7:5), 13:11 они обыграли в финале соотечественников Елену Веснину и Аслана Карацева (они принесли сборной России серебряную медаль).
В телеграмме, которая опубликована на сайте Кремля, президент отметил, что Анастасия Павлюченкова и Андрей Рублев "своим победным выступлением вписали еще одну яркую страницу в историю спорта высших достижений". Российский лидер считает, что теннисисты убедительно подтвердили лидерские позиции отечественной школы тенниса.
С особыми словами благодарности Владимир Путин обратился к тренерам, наставникам, специалистам сборной, а также к товарищам спортсменов по команде. "Всем, кто поддерживал вас на пути к успеху и обеспечил зрелищный "российский финал" в соревнованиях по теннису в смешанном парном разряде", - уточнил президент.
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