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Идет  день олимпиады
01.08.2021 19:00
Рубрика: Спорт

Российские гандболистки и волейболистки уже в плей-офф Олимпиады

В игровых видах спорта близится пора плей-офф. И наши команды подходят к ней с высоко поднятой головой.
Текст: Илья Соболев (Токио)
Российская газета - Федеральный выпуск № 172(8523)
В непростом матче против француженок сборная России вырвала победу на последних секундах. Фото: РИА Новости

Есть что-то общее в пути, по которому идут наши женские гандбольная и волейбольная сборные. После неудачного старта девушки поймали кураж и одерживают яркие победы. Особенно отчаянным было положение у гандболисток, накануне в валидольном матче одолевших Францию - 28:27. Из первых трех матчей на групповом этапе действующие чемпионки выиграли лишь один: поражение от француженок поставило бы наших на край пропасти. И по ходу матча россиянки по нему балансировали. В середине первого тайма они пропустили шесть мячей подряд, но сумели отыграться. Все решилось в концовке, где было все - перехваты, нереализованные моменты и вратарские спасения.

- Вы просто не представляете, что творилось на скамейке, - делилась эмоциями с корреспондентом "РГ" один из лидеров команды Владлена Бобровникова. - Мы орали, ложились, падали, обнимались. Нереальные эмоции. Вы не представляете, насколько была важна эта победа не столько даже исходя из места в турнирной таблице, а именно для духа команды. Мы прошли такой матч, не сломились. Были потери, ошибки, но мы забивали, выстаивали в защите, вратари выручали в нужный момент. Очень горжусь моими девочками.

Сегодня утром сборная России проведет заключительный матч группового этапа против Испании, который определит место команды в группе "В". Но место в плей-офф гарантировано уже в любом случае.

Если от чемпионок Рио-2016 ждали прорыва, то на нашу волейбольную женскую сборную особо никто не ставил. Российские волейболистки давно не радуют медалями на крупных соревнованиях, а в недавней Лиге наций сборная заняла лишь восьмое место, умудрившись напроигрывать даже середнякам. Безнадежное поражение от итальянок на старте пессимистичные прогнозы только подтвердило. Но затем последовали три победы, две из них - над топ-командами мирового волейбола. Китай был обыгран с невероятного камбэка в четвертой партии - 3:2, а с американками (номер один мирового рейтинга) разобрались вообще всухую - 3:0 (25:20, 25:12, 25:19). Последних мы обыграли впервые за шесть лет.

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости
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- Мы сами не ожидали, - призналась наша центральная блокирующая Ирина Королева. - Две игры подряд с таким боевым настроем вселяют оптимизм и показывают, что мы можем. Оказалось, мы и у сборной Китая, и у команды США давно не выигрывали. Когда США вообще со счетом 0:3 проигрывали?

Как и гандболистки, волейбольная сборная свой последний матч в группе сыграет сегодня с утра, против турчанок. В случае победы россиянки могут избежать встречи в четвертьфинале с грозными Бразилией и Сербией. Хотя с таким куражом наши могут обыграть любых соперниц.

Мужская волейбольная сборная в отличие от женской, наоборот, очень мощно, с трех побед, начала выступление в Токио, но без поражений пройти дистанцию группового этапа не вышло. В четвертом матче наши споткнулись о французов - 1:3. Тем не менее, разгромив в заключительной встрече Тунис - 3:0 (25:20, 25:22, 25:16), россияне заняли первое место в группе.

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