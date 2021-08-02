Российские саблистки увозят из Токио две золотые медали в командных видах

Саблистка Ольга Никитина: В какой-то момент появляется состояние, когда я готова рвать и метать... И сегодня, наверное, был мой лучший бой. Фото: Reuters

На этих Играх что ни медальный день в фехтовании, то обязательно какая-то драма. В соревнованиях рапиристок россиянкам удалось вытащить тяжелейший матч с американками в полуфинале, а в финале победа стала возможной во многом благодаря запасной Марте Мартьяновой, получившей травму по ходу встречи и покинувшей арену в инвалидном кресле. Вот и в решающей схватке саблисток не обошлось без подвига. Причем сотворила его та спортсменка, от которой этого не ждали. Ольга Никитина - третья и по статусу, и по рейтингу номер команды.

Перед пятым боем в финале россиянки проигрывали 14:20. И тут именно Никитина вернула нас в борьбу, разгромив соперницу Шарлотту Лембах - 11:3.

- Старалась не обращать внимания на счет, вспоминала, что говорил мне тренер - не торопиться и посильнее бить, не жалеть их, - призналась уже после финала Никитина.

На фоне куда более опытных партнерш по сборной Ольга выглядела в смешанной зоне растерянной. Было видно: она не привыкла к столь повышенному вниманию.

Как и многие другие спортсмены, Никитина в детстве увлекалась сразу несколькими дисциплинами. Отец Ольги занимался фигурным катанием, так что немудрено, что в детстве девочку привели на каток. Она тренировалась, добилась первых успехов. Но для выхода на более серьезный уровень необходимы были деньги на поездки и экипировку. Родители Никитиной позволить себе этого не могли, да и тренеры не давали никаких гарантий, что Ольга станет звездой - была слишком высокой, чтобы выполнять сложные прыжки. В итоге выбор пал на фехтование. Как видим, Ольга не прогадала.

Личную драму пережила еще одна наша саблистка - Светлана Шевелева. Она не получила медаль, поскольку не приняла участия ни в одном из поединков в финале. По правилам награда ей не положена. Сразу после встречи Шевелеву поддержали партнерши. А Софья Великая и вовсе намеревалась отдать свою медаль Светлане.

- Света Шевелева хоть и осталась без медали, но сколько она нам помогала и работала, а еще сколько девочек есть достойных, которые остались дома. Эта медаль - всей команды, трудившейся на протяжении пяти лет, - заявила София Позднякова.

Казалось, больше всех была рада победе Великая. Легендарная фехтовальщица, завоевавшая всевозможные титулы в своей карьере кроме "золота" в личном олимпийском турнире, шутила, охотно общалась с журналистами, хотя во время пресс-конференции в какой-то момент Софья улыбнулась и чуть ли не запела: "Мы хотим домой, мы хотим домой!"

Ильгар Мамедов заявил, что возникали мысли о вашей замене в финале. Это правда?

Софья Великая: Да, это обсуждалось. У меня была не лучшая форма, с личных соревнований немного болела нога. Накапливалась нагрузка, и она беспокоила еще сильнее. Если я была активна в стартовых двух встречах с Японией и Кореей, то после пятичасового перерыва было очень сложно управлять той же скоростью, которая требовалась в решающем бою с француженками. Вы же видели - я вышла на третий поединок после девчонок и проиграла в нем.

София Позднякова: Победа в команде ценнее, чем в личном турнире. Здесь я ощутила всю гамму эмоций: страсть, борьба, слезы

И тогда встал вопрос: могу я фехтовать или нет. Я сказала, что понимаю, что нужно делать, но у меня не получилось найти дистанцию. Спросила, могу ли попробовать выйти на следующий бой, мне сказали: "Можешь, однако, если и сейчас не выйдет, точно поменяем". Я согласилась и в следующем поединке, несмотря на то, что я фехтовала не с той скоростью и мобильностью, смогла все-таки передать эстафету девчонкам, чему очень рада.

Ну а в воскресенье мужская сборная России по фехтованию завоевала серебряную награду в турнире рапиристов. В финале соревнований братья Кирилл и Антон Бородачевы, Тимур Сафин и Владислав Мыльников уступили сборной Франции со счетом 28:45.