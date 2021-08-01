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01.08.2021 19:44
Рубрика: Спорт

Российские гребцы на Играх сенсационно завоевали два "серебра"

Серебряные медали в академической гребле - Анны Пракатень в одиночке и Василисы Степановой и Елены Орябинской в распашной двойке - это сказка, мечта. Так говорят специалисты, так чувствуют сами спортсменки. Еще бы. Последний раз наши гребцы поднимались на пьедестал в Афинах в 2004 году. Кто же ответственен за такой прорыв на гребном канале?
Текст: Анна Козина (Токио)
Российская газета - Федеральный выпуск № 172(8523)
Анна Пракатень принесла России историческую медаль. Фото: РИА Новости Анна Пракатень принесла России историческую медаль. Фото: РИА Новости
Анна Пракатень принесла России историческую медаль. Фото: РИА Новости

В интервью, пользуясь случаем, девушки передавали привет тренерам. Василиса Степанова и Елена Орябинская сели в одну лодку всего три месяца назад и благодарили тренера, который увидел в них потенциал. Анне Пракатень, несколько лет назад сменившей спортивное гражданство с белорусского на российское, вместо привычной четверки предложили выступать в одиночке. Это случилось полгода назад.

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости
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И спортсменка сразу начала выдавать потрясающие результаты. В мае 2021 года выиграла самое престижное соревнование в академической гребле - Люцернскую регату, в июне одержала победу на чемпионате Европы. Понятно, что в июле она ехала на Олимпиаду уже не ординарной участницей, а одним из фаворитов. За этим переходом тоже стоял тренер: "Он предложил, я согласилась, потому что очень ему доверяю".

Кто же эти чудо-специалисты? Ведь два года назад на чемпионате мира по академической гребле у нас был полный провал и ноль олимпийских лицензий. А в Токио россияне выдали самое успешное выступление за 17 лет.

В слагаемых успеха разбирались вместе с президентом Федерации гребного спорта России Алексеем Свириным, нашим олимпийским чемпионом Афин, который входил в состав той самой золотой четверки вместе с Сергеем Федоровцевым, Игорем Кравцовым и Николаем Спиневым.

Алексей Свирин: Восемь-девять месяцев назад вступили на путь работы с иностранными специалистами - итальянцем Джанни Постильоне (лучший тренер мира 2006 года, технический делегат международной федерации FISA, успешно работал со сборными Греции, Литвы и ЮАР. - "РГ") и литовцем Миколасом Масилионисом. После переговоров, длившихся год, в ноябре начали работать таким составом.

Перед Рио у нас уже был тренер-иностранец...

Алексей Свирин: Да, топовый британский специалист Майк Спраклин. Сейчас он закончил свою тренерскую деятельность - и в силу возраста (в сентябре ему исполнится 84. - "РГ"), и определенных жизненных причин. Но мы получили бесценный опыт. У иностранцев другой подход, другое отношение к работе. Я не говорю, что оно лучше или хуже. Оно просто другое. Люди фокусируются на других моментах.

Поэтому Постильоне и Масилионис сразу затеяли перестановки в составах экипажей?

Алексей Свирин: Наших тренеров это пугает, мы любим собираться в большие лодки. А иностранцы, наоборот, стараются от мелких лодок идти к крупным. И вы видите, что все получилось. Если говорить об Анне Пракатень, то она всегда была одной из сильнейших в команде по всем тестам: техническим, психологическим и функциональным.

Анна Пракатень за полгода интенсивных тренировок сбросила десять килограммов. Работа была проделана не зря 

Джанни и Миколасу одного месяца и одного-двух сборов было достаточно, чтобы понять: в одиночке Аня способна показывать результаты мирового уровня. Тогда начали ей рассказывать и показывать, почему она может побеждать. На сборах в Греции работали с греческой командой, проводили совместные тренировки. Сегодня вы увидели феноменальный результат греческого атлета Стефаноса Дускоса в одиночке, который впервые стал олимпийским чемпионом.

А у Пракатень были шансы побороться за "золото"?

Алексей Свирин: У нас была достаточно обоснованная уверенность, что Аня сможет побороться за медаль. Но есть объективные и субъективные причины. В финале ей противостояла опытнейшая Эмма Твигг из Новой Зеландии, для которой это уже третья Олимпиада. На двух предыдущих она оставалась четвертой. И вот взяла "золото". У Ани - "серебро" с первой попытки. И это блестящий результат. Я счастлив. Двинемся дальше к Парижу и реализуем все свои мечты.

Дословно

Анна Пракатень, серебряный призер Игр в Токио:

- Трудно сказать, была ли возможность опередить новозеландку и стать первой. Она очень опытная спортсменка, легенда. Я с ней никогда не гонялась и была рада посоревноваться. Сделала что могла. Она со старта задала высокий темп. Если бы я сразу ее не отпустила в отрыв, возможно, смогла бы победить. А может, в конце не хватило бы сил и я бы запаниковала. Поэтому придерживалась своей тактики. Так что слезы на финише - это скорее радость от выигранного "серебра", а не огорчение от упущенного "золота". Этот сезон - лучшее, о чем я могла мечтать в карьере. Считаю, что мы достойно выступили. Это наши Олимпийские игры!

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