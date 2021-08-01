Валерий Сюткин: За событиями Олимпиады слежу обязательно
Валерий Сюткин, певец
- За событиями Олимпиады слежу обязательно. Не всегда удается посмотреть игры в прямом эфире, но как только появляется свободное время, нахожу запись тех или иных соревнований в интернете и смотрю. В субботу с огромным интересом посмотрел матч наших гандболисток с командой Франции. Напряженная была игра. Но вырвали-таки победу. Молодцы. За Женю Рылова, нашего замечательного пловца, очень переживал и радовался его победе. Ну и, конечно, слежу за успехами российских гимнастов. Спустя целых 25 лет после победы на Олимпиаде в Атланте наши парни, наконец, выиграли "золото" в гимнастике. Я дружу с Лешей Немовым. Позвонил ему, поздравил. Он спрашивает: "Да я тут при чем?". Говорю: "Ты для них ориентир и пример для подражания". Так что, сегодня, 2 августа, если будет время, обязательно посмотрю трансляцию соревнований по спортивной гимнастике.
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