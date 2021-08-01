Мама Виталины Бацарашкиной - о пути дочки к "золоту"

Виталина Бацарашкина, по словам тех, кто ее знает лично, - очень открытый, шумный, веселый человек. Но есть у нее талант - брать себя в руки на решающих стартах. Фото: Gettyimages

Что стоит за этими медалями, конечно, никто не знает лучше, чем мама. Ирина Григорьевна на разговор согласилась без раздумий: "Я сразу сказала: Вита, я переживу любое количество журналистов, только дай повод". И повод появился.

Вы смотрите выступления дочки в прямом эфире? Или предпочитаете узнавать результаты постфактум?

Ирина Бацарашкина: Обычно я все смотрю. Но в этот раз по независящим от меня причинам первый финал не посмотрела. Пока искала, где его показывают, позвонила Наталья Ивановна Кудрина (тренер Виталины Бацарашкиной. - "РГ") с криками: "Первая!" Больше она ничего не могла сказать. Но вообще я достаточно спокойно смотрю выступления дочки, привыкла уже. Вот папа ее, мой муж, не смотрит, уезжает из дома и ждет звонка. Брат мой тоже не смотрит, убегает на балкон.

Когда смотришь за стрелками, кажется, что это люди молчаливые, замкнутые. Ваша дочь в жизни тоже такая?

Ирина Бацарашкина: Все, кто с Виталиной лично общался, те же журналисты, не раз говорили, что действительно с виду она такая, железная, держит себя в руках. Но на самом деле, можно сказать, Вита холерик, очень открытая, шумная, веселая. Просто умеет взять себя в руки конкретно на старте. Это появилось, когда она начала заниматься стрельбой. До того момента она была фейерверк: пела песни, приплясывала, подпрыгивала, в общем, крутилась, как юла - очень активная была в детстве. Дружила только с мальчишками, лазила с ними по деревьям - вот это все. Кукол у нее вообще не было. Однажды я ей подарила куклу - девочка все-таки - так она ее тут же кому-то передарила. Дети свои игрушки обычно берегут, а Вита - любительница раздавать свои игрушки. Щедрая она у нас. А вот дедушки пневматическое ружье ей дарили, машинки. И когда в 12 лет дочь всерьез занялась стрельбой, характер у нее стал другим. Иногда я над ней посмеиваюсь, что она "притормаживает". Говорю, Вита, ты либо стала такой, потому что в этот спорт пошла, либо ты осталась в нем, потому что у тебя характер меняться стал. А она в ответ смеется: представляешь, я на тренировках стою, в одну точку три часа пялюсь, какой должен быть у меня характер?

Не смущало, что дочь у вас растет такой пацанкой?

Ирина Бацарашкина: Я тоже пацанкой была. Поэтому, меня вполне устраивало, что она такая. Потом, когда она уже стала взрослее, я покупала ей красивые платья, заставляла носить. Сейчас уже не надо, конечно. А то, бывало, я требовала, чтобы она на финал какого-нибудь чемпионата Европы покрасилась, привела себя в порядок. Не слишком она этому внимание уделяла.

Помните, как впервые привели ее в тир?

Ирина Бацарашкина: В тир привел ее мой отец, ее дедушка. Она с детства стреляла, он ее брал с собой на охоту и, в конце концов, решил ее куда-то пристроить. Все-таки понимали, что тут талант. В первый раз она вернулась, сказала, что какой-то дядька там постоянно бегает, кричит. Ей это не понравилось. Этот дядька, Валентин Петрович (Кудрин. - Прим. "РГ"), теперь ее любимый тренер.

А когда я сама туда приехала... Тир, конечно, у нас в Омске удручающего вида. Серые стены, нет окон, холодина. Сейчас немного подремонтировали, а тогда руки у батареи грели. Я ничего ей об этом не говорила, но про себя подумала, что если бы я в 12 лет сюда пришла, то у меня бы началась депрессия. Но она на это все внимания не обращала. И потом не прошло и полугода, как начала ездить на соревнования.

Когда поняли, что дело идет к большим успехам?

Ирина Бацарашкина: Достаточно рано. Когда она первое время ездила на соревнования, эти поездки никто не оплачивал, поэтому тренеры приглашали и просили нас ее отпустить. А нам в радость было: берите за любые деньги, пусть только ребенок едет, участвует. Тренер Валентин Петрович меня даже как будто уговаривал, мол, ты не переживай, когда-нибудь она столько денег заработает. Но не в деньгах же дело. А лет в 14-15 у нее уже трудовая книжка была, министерство спорта оплачивало ей все поездки. В 15 лет Виталина стала чемпионкой России. Я понимала, что у нее большое будущее, но не ожидала, что оно наступит так быстро.

Когда эмоции были сильнее: после "серебра" в Рио или после золотых медалей в Токио?

Ирина Бацарашкина: Наверное, все-таки после ее первого "золота" в Токио. Это было большое потрясение. А что касается Олимпийских игр в Рио, мы, конечно, мечтали, надеялись, но я не думала, что у нее тогда получится.

Эфиры с Виталиной в Омске смотрели все. Чувствуется, что люди в городе воодушевлены, заинтересовались. Очень много детей за неделю привели в тир

Олимпиада серьезные соревнования и эмоционально это сложно, особенно в 19 лет. Я еще тогда услышала, как по новостям сказали, дескать, сегодня у нас стрельба, медалей не ждем, потому что у нас какие-то неизвестные девочки. Меня это немножко тогда задело: ладно, думаю, она еще заявит о себе. В тот же день заявила.

Зато сейчас, наверное, Виталину узнают многие. В родном Омске так уж точно...

Ирина Бацарашкина: Я ей написала, имей в виду, Вита, просто так в магазин теперь тебе сходить не дадут. Эти эфиры в Омске смотрели просто все. Чувствуется, что люди в городе воодушевлены, заинтересовались. Знакомые звонили, говорили, кто сказал, что это неинтересный вид спорта. Все сидели, кричали, плакали. Да, за мячом стрелки не бегают, но напряжение у них тоже будь здоров. Валентин Петрович говорит, что очень много детей привели к нему буквально за последнюю неделю. Обещали новый тир построить в городе.