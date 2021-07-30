Золотов присвоил Виталине Бацарашкиной звание лейтенанта

Двукратной олимпийской чемпионке прапорщику Виталине Бацарашкиной присвоено офицерское воинское звание "лейтенант". Официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин сообщил "РГ", что приказ о присвоении звания подписал директор Росгвардии генерал армии Виктор Золотов.

В пятницу 30 июля 2021 года инструктор по спорту высшей квалификации спортивной команды при управлении Южного округа Росгвардии лейтенант Виталина Бацарашкина завоевала вторую золотую медаль в пулевой стрельбе на Олимпиаде в Токио.

Виталина стала первой в стрельбе из малокалиберного пистолета с 25 метров. Она опередила соперниц из Южной Кореи и Китая. Таким образом, лейтенант Бацарашкина завершила Олимпийские игры в Токио с тремя наградами - двумя золотыми медалями и одной серебряной. Она завоевала медали во всех видах стрельбы, в которых участвовала на ОИ-2021.

Олимпийские медали завоевали и многие другие спортсмены-росгвардейцы. Инструктор по спорту 2 категории Центрального округа Росгвардии лейтенант Виктор Минибаев стал обладателем бронзовой медали в синхронных прыжках в воду с 10-метровой вышки.

Спортсмены из Центрального округа Росгвардии старший лейтенант Денис Аблязин, прапорщик Никита Нагорный и младший сержант Артур Далалоян одержали первенство по спортивной гимнастике в командном многоборье.

Старший инструктор спортивной команды при управлении Центрального округа Росгвардии пловец рядовой Климент Колесников завоевал серебряную медаль в дистанции 100 метров на спине. Также Климент Колесников завоевал бронзовую медаль на дистанции 100 метров вольным стилем.

Военнослужащий спортивной команды при управлении Центрального округа Росгвардии рядовой Михаил Вековищев стал призером летней Олимпиады в Токио в составе команды российских пловцов, занявшей второе место в эстафете 4 по 200 метров вольным стилем.

Военнослужащий спортивной команды при управлении Центрального округа Росгвардии прапорщик Никита Нагорный завоевал бронзовую медаль в личном многоборье по спортивной гимнастике.