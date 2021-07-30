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Идет  день олимпиады
30.07.2021 20:19
Рубрика: Спорт

Золотов присвоил Виталине Бацарашкиной звание лейтенанта

Текст: Михаил Фалалеев
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Двукратной олимпийской чемпионке прапорщику Виталине Бацарашкиной присвоено офицерское воинское звание "лейтенант". Официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин сообщил "РГ", что приказ о присвоении звания подписал директор Росгвардии генерал армии Виктор Золотов.

Фото: The Witcher/Twitter
Авторы "Ведьмака" поздравили Виталину Бацарашкину с победой в Олимпиаде

В пятницу 30 июля 2021 года инструктор по спорту высшей квалификации спортивной команды при управлении Южного округа Росгвардии лейтенант Виталина Бацарашкина завоевала вторую золотую медаль в пулевой стрельбе на Олимпиаде в Токио.

Виталина стала первой в стрельбе из малокалиберного пистолета с 25 метров. Она опередила соперниц из Южной Кореи и Китая. Таким образом, лейтенант Бацарашкина завершила Олимпийские игры в Токио с тремя наградами - двумя золотыми медалями и одной серебряной. Она завоевала медали во всех видах стрельбы, в которых участвовала на ОИ-2021.

Олимпийские медали завоевали и многие другие спортсмены-росгвардейцы. Инструктор по спорту 2 категории Центрального округа Росгвардии лейтенант Виктор Минибаев стал обладателем бронзовой медали в синхронных прыжках в воду с 10-метровой вышки.

Спортсмены из Центрального округа Росгвардии старший лейтенант Денис Аблязин, прапорщик Никита Нагорный и младший сержант Артур Далалоян одержали первенство по спортивной гимнастике в командном многоборье.

Старший инструктор спортивной команды при управлении Центрального округа Росгвардии пловец рядовой Климент Колесников завоевал серебряную медаль в дистанции 100 метров на спине. Также Климент Колесников завоевал бронзовую медаль на дистанции 100 метров вольным стилем.

Фото: AP
Первое "золото" и первая медаль - у стрелков Бацарашкиной и Галашиной

Военнослужащий спортивной команды при управлении Центрального округа Росгвардии рядовой Михаил Вековищев стал призером летней Олимпиады в Токио в составе команды российских пловцов, занявшей второе место в эстафете 4 по 200 метров вольным стилем.

Военнослужащий спортивной команды при управлении Центрального округа Росгвардии прапорщик Никита Нагорный завоевал бронзовую медаль в личном многоборье по спортивной гимнастике.

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