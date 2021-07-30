Два золота Игр и восемь пистолетов: Бацарашкина рассказала о своих коллекциях
Виталина, что чувствует двукратная олимпийская чемпионка?
Виталина Бацарашкина: Радость от того, что для меня соревнования закончились и скоро я поеду домой.
Думали, что с такой вернетесь коллекцией медалей?
Виталина Бацарашкина: Нет. Как только начинаешь подсчитывать возможные награды, все летит в тартарары.
Вторая медаль далась проще или сложнее?
Виталина Бацарашкина: Было одинаково сложно. Это разные дисциплины, по-разному стреляются, это разная работа. Не могу их сравнивать.
Какой момент из Токио запомнится больше всего?
Виталина Бацарашкина: Три момента! Когда стояла на пьедестале сама и в паре с Артемом Черноусовым, с которым мы выиграли "серебро" в смешанной дисциплине.
Некоторые к спортивному оружию относятся очень трепетно. Например, дают имена. У вас как?
Виталина Бацарашкина: У меня восемь пистолетов: два малокалиберных, четыре пневматических и два малокалиберных на дистанцию 50 метров. Если давать имена, все и не запомнишь.
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