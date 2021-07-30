Российские ватерполистки разгромно проиграли команде США на Олимпиаде в Токио

Капитан нашей сборной Екатерина Прокофьева отметила, что, несмотря на титулы и силу американок, проигрывать с таким счетом им не хотели.

- Мы на каждую игру выходим заряженные на победу, - заявила Прокофьева. - На сегодняшний день они нас обыграли. Мы очень много упустили контратак. Это нас не оправдывает, конечно. Счет очень большой, мы сделали очень много ошибок. Нам есть над чем работать.

Ватерполистки из США является действующими и неоднократными олимпийскими чемпионками и чемпионками мира. Женская сборная России - бронзовые призеры Олимпийских игр 2000 и 2016 годов, были третьими на пяти чемпионатах мира (2003, 2007, 2009, 2011, 2017).

На Играх в Токио россиянки попали в группу В, где уже обыграли китаянок и сыграли вничью с венгерками. После трех туров российская сборная занимает третье место в группе, набрав 3 очка. В заключительном туре россиянки встретятся с командой Японии 1 августа.

Всего в Токио выступают десять сборных, разделенных на две группы. В плей-офф попадут по четыре сборные из каждой группы.