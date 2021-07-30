Лучница Осипова вышла в финал Олимпиады
В пятницу на Играх в Токио определятся призеры в соревнованиях по стрельбе из лука у женщин.
В решающем противостоянии встретятся россиянка Елена Осипова и кореянка Ан Сан.
В полуфинале Осипова со счетом 6-0 победила итальянку Лучиллу Боари со счетом 6-0, гарантировав себе как минимум серебро.
Женская сборная России ранее стала второй в командном турнире, уступив кореянкам.
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