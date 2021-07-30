Лучница Осипова вышла в финал Олимпиады

В пятницу на Играх в Токио определятся призеры в соревнованиях по стрельбе из лука у женщин.

В решающем противостоянии встретятся россиянка Елена Осипова и кореянка Ан Сан.

В полуфинале Осипова со счетом 6-0 победила итальянку Лучиллу Боари со счетом 6-0, гарантировав себе как минимум серебро.

Женская сборная России ранее стала второй в командном турнире, уступив кореянкам.